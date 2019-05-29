5个月男婴命丧婴儿床上！这么做才能让宝宝睡得安全

各位家长，你们有给孩子用婴儿摇床的?如果有，那一定要注意了!

据报道，由于产品存在安全隐患，4月份美国“费雪”在中国召回了一批婴儿摇床。看到这大家是不是担心：让宝宝单独睡婴儿床还安全?那到底能不能给宝宝使用婴儿床?

宝宝睡婴儿床，家长一定要盯紧点

事实上，让宝宝单独睡婴儿床是好事，是很安全的做法。当然了，大家除了要选购符合标准的婴儿床，在使用时还应注意姿势，最重要的一点是：家长着盯紧点，时刻留心孩子。这里提醒大家，婴儿床再安全，大家都不能疏忽，以免造成严重后果。

近年来，媒体多次曝出宝宝在床上睡觉导致的安全事故。上个月，武汉一名5个月大的男婴梦中窒息而亡。事发时，照看男婴的奶奶在厨房做饭。等她过半小时再看孩子才发现，孩子的口鼻被床上的一件衣服盖住已经窒息。虽然男婴被紧急送医，医护人员全力抢救近1小时，但还是没能挽回他的生命。

一条鲜活的生命就这么走了，留给家长无尽的伤痛和自责。而这样的悲剧原本可以避免的。

这些隐患可能会给婴儿带来致命伤害

1岁以内，特别是新生儿期到会翻身前这段时间大家要特别留意，警惕婴儿猝死综合征，尤其是宝宝睡觉时。这不仅和婴儿特别是新生儿容易发生呼吸暂停、胃内容物误吸、体温调节失衡有关，还和宝宝所处环境有关。

婴儿呼吸功能尚不完善，口鼻一旦被遮盖住都妨碍呼吸，引起窒息。所以任何容易堵住宝宝口鼻的事物都应引起注意，包括床围、过软的床垫、枕头、毛绒玩具、衣服、被子，以及宝宝的乳房、大人的肚子等等。上述罗列的这些都曾引起堵塞宝宝呼吸道的意外。

婴儿睡眠安全的5个原则

为确保宝宝睡得安全，请做好以下这些事：

1. 使用坚实的床垫

宝宝躺在这样的床垫上，床垫不会有任何下陷依然保持原样，减少窒息的风险。

2. 婴儿床放在安全的地方

这一点很重要。窗户下面、任何接近窗帘绳和可以攀爬的家具等地方都不要放置婴儿床。大家应确保即便宝宝跌出婴儿床也会碰到任何尖锐的物体，更不能被卡住。

3. 经常检查婴儿床

大家重点应检查婴儿车的床板是否牢固，确保支撑床垫或床板的4个金属托架都各就各位，都安全插在各自的槽口里。

4. 不在婴儿床放置任何多余的物品

枕头、被子、床单、毯子、玩具等这些都可能遮挡婴儿的口鼻，导致气道阻塞发生窒息或者婴儿猝死综合征，所以通通不要放在婴儿床上。

5. 让宝宝保持仰卧睡姿

这一睡姿可以降低窒息和吸入风险。如果宝宝容易溢奶，记得给他拍嗝后，先让他侧卧一会儿再改为仰卧。整个过程呢，家长一定要一直在一旁看护。

另外，如果宝宝患呼吸道疾病，医生建议宝宝采取俯卧位，那么请遵医嘱。

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