孩子出牙痛，这几招能帮Ta舒缓~

出牙痛是正常的，许多父母发现，长牙会使宝宝变得焦躁不安和易怒，从而影响他们的睡眠和饮食。那么，如何帮宝宝缓解呢？

缓解出牙疼的多种方法

当你的宝宝开始因为长牙痛而无法入睡时，有几种方法可以帮助安抚疼痛。医学上可以使用外用药物麻醉疼痛的牙龈；内服止痛药丸减少疼痛感；顺势疗法的药物也可以带来刺激来缓解身体自己产生的疼痛，不过这些医疗方法必须要在医生指导下进行。

家庭疗法有按摩和咬合物体，这样可以麻木牙龈并减少痛苦的压力。记住从简单的事情做起，它们往往效果最好，不要盲目依赖药物。

按摩宝宝的牙龈，可以让他更舒服

用你自己的手指按摩宝宝的牙龈，这可以通过平衡牙床上的压力来减轻牙痛；让孩子咀嚼奶嘴也有帮助，你可以在冰箱里放一些备用的奶嘴，这样就可以偶尔换一个凉爽的给孩子。还有家长认为孩子吮吸又冷又湿的毛巾是有帮助，而且，毛巾还可以吸收一些流口水，避免婴儿口水流得满身都是。疼痛凝胶也是另一种选择，白天它可以使牙龈和口腔在相对较短的时间内感觉麻木，但如果它能帮助缓解疼痛，哪怕只是一小会儿，也会让孩子感觉好些。

宝宝出牙难受，必要时求助医生

宝宝出牙疼痛时，你可以让孩子咀嚼或吮吸冷冻的出牙环、冰冻的婴儿百吉饼来缓解牙龈疼痛。但是当疼痛导致孩子睡眠困难时，你可能就需要求助于医生。

身为父母，当孩子感到痛苦的时候，你会想尽一切办法让他好起来，以上的一些建议一定能帮助你和孩子度过这糟糕的长牙期。

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