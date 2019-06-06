想怀孕？这九个习惯请先改掉

每个人都有自己独特的生活习惯和喜好。有些人喜爱吃如蛋糕之类的甜食，有的人则热衷于品尝各种酒水。但当你开始准备成为一个母亲时，是时候着重关心身体健康问题了，这不仅对你自己的健康有好处，还能决定你未来孩子的身体健康。

你越早改掉以下这些坏习惯，对你和孩子来说就越有利，拥有一个健康的宝宝就是你的动力！

1.吸烟

在你开始尝试怀孕之前戒烟。吸烟不仅对身体有害，而且也会使你的怀孕计划难以实现。而且怀孕期间，尼古丁、一氧化碳和焦油也会对你宝宝的生长和肺部产生不利影响。吸烟还会导致早产和新生儿并发症。

戒烟不易，你可以向有经验者寻求帮助和建议，并且和其他有着同样境况的女性共同制定戒烟计划，互相激励互相约束。你可以让自己忙于其他事情或者养成其他的良好习惯。当你觉得需要一口烟的时候，分散自己的注意力，比如出门散散步或者约朋友出来聊天。

2.喝酒

尽管大多数人都知道酗酒会伤害胎儿，但你可能没有意识到，少量饮酒也会对生育产生负面影响。尽管一些研究表明，怀孕期间偶尔喝一杯酒是安全的，但医生仍然敦促孕妇应谨慎行事，彻底戒酒。如果你在备孕阶段，应该尽量避免饮酒，因为你并不能马上就得知自己已经怀孕了。

怀孕期间饮酒会提高流产和早产的风险，甚至可能导致死产。酒精会损害胎儿的大脑和神经系统，有时甚至会导致胎儿患上酒精综合征，其特征是小头畸形、智力迟钝和先天性心脏缺陷。

当你想喝酒的时候，你可以换成其他喜欢的饮料，比如石榴汁、橙汁或者苏打水。

3.吃处方药

如果你正在服用处方药，请和医生沟通并听取他的建议。怀孕前，你必须停止服用那些已知可能会影响生育以及损害胎儿的药。当然，尽量在怀孕的前三个月避免服用所有药物，这样更加安全。在开始服用任何新的药物之前，一定要先咨询妇产科医生，寻求更安全的治疗方法。

4.沉迷咖啡因

一些研究表明，咖啡因可能导致生育问题和流产风险的增加。每天喝两杯以上的咖啡会导致胎儿发育不良和早产。但咖啡并不是唯一的罪魁祸首——要注意其他不太明显的咖啡因来源，如茶、巧克力、软饮料和某些药物。

研究发现，怀孕期间每天摄入200毫克咖啡因是安全的。当然，如果你能做到用其他健康的饮料代替咖啡就更好啦~

5.爱吃垃圾食品

均衡的饮食和充足的营养对婴儿的健康成长至关重要。吃过多的垃圾食品可能会导致新生儿超重，同时高脂肪和高糖的饮食可能会影响胎儿的食物偏好。

限制摄入糖、垃圾食品或加工食品以及快餐是最为直接的办法。培养自己享用自制食品的习惯，如果你实在想吃包装零食，建议选择无人工色素和味精的小吃。

6.爱吃糖

怀孕期间摄入大量的糖会使母亲血糖水平增高，从而使孩子在以后的生活中患糖尿病的风险增加。你可以用水果来满足自己对甜食的欲望。

7.背负太大压力

压力过大可能会影响怀孕，尽管这种情况通常发生在一些重大事件上，如好朋友或家庭成员的去世，而不是日常生活中一些常见的压力来源。压力也会影响不孕治疗的效果。尽管关于压力是否会降低受孕几率的研究还没有定论，但那些持续感到压力的患者往往会很容易放弃不孕治疗。

找到一个适合自己的放松技巧并坚持下去，尝试进行锻炼、瑜伽、沟通或心理咨询。

8.睡眠不足

怀孕早期睡眠不足6小时的孕妇患高血压的风险会增加，而每晚睡眠不足5小时的妇女患先兆子痫的几率更高。

保持每天晚上8小时的睡眠时间，确保你每晚在同一时间睡觉，每天早上在同一时间起床（周末不要睡过头），避免酒精和过量咖啡因等带来的睡眠障碍，可以在睡前洗个热水澡来帮助改善睡眠，你可以改善睡眠环境——尝试让房间变暗，调节房间温度，关闭所有电子设备（收音机、电视、手机），让孩子和宠物远离你的房间，买一个新的舒适的床垫等等。

9.过度运动

尽管锻炼能防止体重过度增加，让身体保持强壮和健康；它也能帮助避免妊娠期糖尿病，增强分娩的耐力，但是怀孕初期的健康水平将为后续的养胎、分娩、恢复打下基础，所以最好在怀孕前就开始常规的锻炼并且不要过度。如果你是一名运动员，或者是一个狂热的跑步或健身爱好者，这些运动可能会影响你的受孕几率。

不建议去滑雪或练跆拳道，但是游泳、散步、慢跑、瑜伽都是不错的选择。

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