梅根王妃分娩医院曝光！五十人贴心服侍

据英国《每日邮报》报道，自梅根王妃生娃后，关于她在何处分娩一直被民众津津乐道。现在谜底终于揭晓！原来，梅根王妃是在一家高档私人医院——波兰特医院生产，一同曝光的还有孩子的出生证明。

在私立医院生产，宝宝出生证明曝光

据了解，英国王室大部分女性会在伦敦圣玛丽医院的林多院区分娩。但梅根王妃一直一来都特立独行，并不打算遵循以往惯例，她甚至想在家里生娃。最终，梅根王妃选择在威斯敏斯特市的波特兰医院分娩。

而在曝光的出生证明上，有孩子的全名“阿尔奇·哈里逊·蒙巴顿-温莎”和出生地等基本信息，还有出生时间5月6日早上5点26分、体重3260克等其他信息。关于妈妈那一栏，写的是瑞秋·梅根·萨塞克斯公爵夫人殿下，工作是英国王妃。

医院相当高档，备受名人明星喜爱

尽管梅根王妃没去皇室医院生产，但波特兰医院的条件也相当奢华，在这里生产的费用高达1.5万-2万英镑，有50名助产士和育儿护理师照料新生BB，并且医院提供全天客房服务、配备名牌家具等。除此之外，医院还给产妇准备了很多高级餐品，比如香槟、鹅肝、生蚝、龙虾等。出院时，还会获得玩具和专业亲子照等礼物。

但是，梅根王妃并没有住院，生娃后几个小时就在妈妈和哈里王子的陪同下回家了。

据悉，这家高档私立医院颇受名人明星的青睐，著名影星伊莉莎白·赫莉、足球明星贝克汉姆的妻子维多利亚都曾在这里生娃。

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