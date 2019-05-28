儿童发烧按摩哪个位置？记住这三个部位

儿童生病发烧，最担心的就是父母了。孩子发烧其实也可以用按摩的方法给孩子退烧，那么，儿童发烧按摩哪个位置？我们一起来详细了解下：

儿童发烧按摩哪个位置？

儿童发烧，推荐大家按摩以下三个穴位：

1.大椎穴

大椎穴位于颈后椎骨中间凹陷处，让孩子低头，用手轻柔按压这个穴位可以帮助缓解。

2.曲池穴

曲池穴位于手肘附近，按压这个穴位能够帮助孩子将体内的阳气激发出来，具有泻火退热，清热解毒的功效。

3.合谷穴

合谷穴也就是大家常说的“虎口”，孩子发高烧时，大家可以用手指掐一掐这个穴位，帮助孩子缓解。

儿童发烧的其他退烧方法

大家还可以用这些方法给孩子退烧降温：

1.洗温水澡

孩子发烧时，洗温水澡能帮助全身的温度下降，起到退烧的作用。

2.温水泡脚

用温水泡脚也可以起到降温退烧的作用。建议在泡脚水中加点生姜片，这样可以加快排汗，有助于退烧。

3.多喝水

孩子发烧时，身体里的水分会流失，此时需让他多多喝水。多喝水不仅可以促进排汗，还能防止发生脱水。

儿童发烧按摩哪个位置，大家都学会了吗？

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