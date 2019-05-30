这类家长很绝情，但是有智慧也有远见！

不知道大家知不道白颊黑雁，它们为了躲避天敌，喜欢把巢安在悬崖上，但是悬崖上并没有它们的食物，每次觅食都需要回到地面，成年白颊黑雁可以飞下去，可是雏鸟该怎么办呢？

白颊黑雁妈妈说：跳下去啊！

明明才出生三天，羽翼也没有丰满，但是妈妈们就急着把它们赶下悬崖，不能飞的它们只能一路摔下去。30层楼高的悬崖，要么有惊无险，要么再无生还……

可能有人说，这太残忍了，但这也是无奈之举，因为跳不下去，雏鸟就只能在悬崖上活活饿死，而跳下去还有一线生机。所以说这不是残忍，而是一个母亲的伟大！

相信在生活中，当你把孩子抱在手里的时候，很多家长都会被他们的可爱软化，并且在心里发誓要一辈子对他们好。可是很多家长的爱过于浓厚，甚至已经逾越了界限，给孩子的未来发展带来负面影响。而有远见的家长，他们会控制自己的爱，甚至在下面这些事情上，还有点绝情。

1.不要追着喂饭，让他学会自己吃

以前吃得少，孩子都是饿大的，而现在的孩子是被人喂大的。不少家庭总是担心孩子吃不饱，餐餐都追着喂。也有些爸爸妈妈觉得孩子自己吃饭会弄得到处都是，索性就一喂了之。但是这种行为，不仅剥夺了孩子自己吃饭的权利，还让他们失去了进食的乐趣。

在吃饭的事情上，一定要绝情一些，坚决不喂饭，不好好吃就饿上一两顿，孩子没有想象中那么脆弱，不会饿出问题的。

2.不能事无巨细，培养他的自理能力

不少家长都吐槽，孩子上幼儿园还是什么都不会，饭不会自己吃、衣服也不会穿。这难道还不是自己惯的吗？无论孩子多大，都要“帮助”他吃饭、穿衣服、上厕所……帮的多了自然会出问题，生活中有太多孩子上了中班还不会自己穿衣服，而事实上，有很多孩子2岁多就能够穿简单的衣服了。

3.孩子的矛盾，让他自己处理

前两天小区门口，一个孩子不小心弄坏了另一个孩子的玩具，犯错的孩子赶紧说对不起，但是另一个孩子还是伤心的哭了，身边的妈妈更是气急：“你个破坏狂，弄坏我家宝宝玩具，你赔！”另一边妈妈也不甘示弱：“赔就赔，你喊什么？不都道歉了吗！”……两房家长吵的不可开交，双方孩子则害怕的看着她们。

要相信自己的孩子，她们有能力处理自己的矛盾，这也是锻炼他们人际交往能力千载难逢的机会。

4.不要随意指导，让他自己探索

有一次带孩子去上绘画课，旁边坐着个4岁的小姑娘。可能是还不太熟练，小女孩很生疏，涂色的时候总是涂到线条外，虽然她画的很开心，但是她妈妈却非常着急：你怎么又画出去了、这里用红色的好看、妈妈帮你画这里……

这就是特别喜欢指导孩子的家长，虽然这么做让孩子少走了很多弯路，但同时也让他们失去了探索的机会，同时也失去了错误的权利。

5.自己犯的错就让他们自己承担

生活中有很多家长喜欢帮孩子承担错误，比如有孩子打碎了邻居的窗户，家长赶紧自己上门道歉赔偿。每一次犯错都是孩子成长的机会，他们会吸取失败的经验，这样他们才知道如何避免再次犯错，并且长大后也能不畏困难。

当孩子打碎邻居玻璃的时候，要让孩子亲自上门道歉并且赔偿，并且在接下来的日子里，让孩子将这笔钱还给你。

6.只要不是非常危险，就让他试试

这个不可以，这个不行……这是不少家长的口头禅。但是很多时候，孩子需要用心、身体、行动去探索世界，然后他才会爱上这个世界，进而富有激情的活着。而你的每次阻止，就是在伤害孩子探索世界的好奇心，衣服脏了可以洗，但是孩子的好奇心丢了就找不到了。

爱他，就要学会放手。温室里长不出参天大树，孩子终要学会自己面对一切！

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