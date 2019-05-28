八一八准妈咪常有的几种痛，教你缓解~

怀孕的时候，你可能没有预料到的是，在分娩之前，也会承受一些疼痛。不过，怀孕期间，因为身体要适应体重增加、平衡变化和关节肿胀，出现一定程度的不适是正常的。接下来，育姐就和大家八一八孕期常见的几种痛：

常见的几种妊娠疼痛

妊娠早期的疼痛可能是着床疼痛–当胚胎植入子宫内膜时，几天内就会有抽筋的感觉。

在妊娠晚期，肋骨或肋旁疼痛，肋骨周围的刺痛和麻木，都可能发生在胎儿在子宫的高处休息时，其重量压在肋骨之间的肋间神经上。

腹部或盆腔疼痛可能是由于子宫附近的韧带因重量增加而拉伸，压迫该区域的神经而引起的。

坐骨神经疼痛也相当常见，当激素松弛素开始放松盆腔关节之间的连接时，肌肉会绷紧以承受增加的重量，给腿部的神经带来压力。坐骨痛通常可以通过运动、姿势的改变、坐位和睡姿来减轻。

这两种痛，让孕妈咪甚为苦恼

肠胃痛

怀孕期间胃部不适并不罕见，孕妇全身发生变化时，腹胀、腹痛和胀气是正常的伴随症状。如果不适比较严重的话，建议去看医生。

背部疼痛

背痛是怀孕时最常见的问题之一。据估计，50%的孕妇会感到背痛。事实上，大多数女性可能认为是腰疼，不过正确的锻炼可以帮助预防或减轻。如穿一双合适的鞋子：你需要支撑，鞋垫加一些填充物可以帮助缓冲你的脚和腿。照顾好你的脚，还有注意调整你坐的椅子，枕头和姿势，建议试着抱着枕头睡觉，膝盖弯曲，避免仰卧。

如何缓解孕期疼痛

运动可以减轻怀孕时的疼痛

锻炼可以帮助预防疼痛，保持肌肉强壮可以减少肌肉紧张的几率。参加怀孕锻炼课程：散步、游泳或跳舞来保持健康，但要注意安全。怀孕时，因为关节在软化，肌肉需要更努力地工作，提东西或蹲下来时要特别小心，千万不要挑战你的极限！

其他缓解措施

有时候，仅仅站起来就可以帮助缓解紧张的肌肉和相关的疼痛。单独或交替使用热敷或冷敷包也有帮助，热量能使肌肉升温，促进血液循环；肿胀会给神经增加压力，从而引起疼痛，冷敷的寒冷可以减轻肿胀，两种方法都试试，然后选择适合自己的。有时候，洗个热水澡就能让你放松下来，按摩也是既放松又有治疗的作用。

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