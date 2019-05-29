二胎时代，怎样自如应对

当你只有一个孩子的时候，你仍然可以保留很多你在产前的生活方式。出去吃饭或度假也并不难。然后，第二个孩子出生了，你所能坚持的任何自我或自由感都消失了。那么应对二胎时代，最好的建议是什么？深呼吸，要知道这一切都会过去的，听听专家给你的意见：

生了第二个孩子后，夫妻关系会发生变化

现在你必须学会如何分配你的注意力、精力和爱。如果可能的话，花一些特别的时间和大宝单独待在一起。同样的道理，你和爱人可能也会感到压力，因为你们在一起的时间更少了。他可能觉得你给了孩子足够的拥抱和亲吻，但忽视了他。记住，你们都需要彼此的帮助来促进家庭的成长。

生第二个孩子的好处

尽管在最初的几个月里你可能会遇到很多困难，但你一定会看到再要一个孩子的美好。当你看到你的两个孩子在一起的时候，你可能会想到：现在大宝有了一个弟弟/妹妹，你会为孩子们之间甜蜜的互动而欣喜若狂。新生儿对哥哥或姐姐的反应越多，他们俩就会越投入。兄弟姐妹们有时会发展他们自己的语言和游戏，而你甚至没有机会参与其中。另一个好处是：你现在是专家了，你可以和那些不断质疑你的人说再见。

除了不那么焦虑，你也可能更欣赏二宝的童年。对于大宝，你总是迫不及待地想让他达到重要的时刻，你总是在想他什么时候会爬、走路、说话；但现在你知道时间过得有多快，你更有可能去慢慢体会和享受孩子所处的每一个阶段，而不是过于期待。

给有二胎的你一些建议

当你有一个孩子时，你仍然可以生活在没有洗衣、做家务、付账单的环境中。但有了第二个孩子，自由放任几乎不可能。为了抽出时间，你可以从小事做起：多买些尿不湿，批量购买生日礼物，计划每周同一时间洗衣服。当涉及到孩子时，务必坚持一些必要的原则。尽快让宝宝有规律的午睡和就寝时间。最终，两个孩子会一起吃饭，在差不多同一时间睡觉，这些会让你的生活容易得多。

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