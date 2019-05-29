研究发现：九成塑料奶瓶含有双酚A

多年来，因为拥有不会破裂的特质，塑料婴儿奶瓶一直被认为是最好的选择。但随着最近研究发现，塑料中有含有一种叫做双酚A的危险化学物质。因此，近年来，玻璃奶瓶再次成为妈妈们的喜好。

塑料奶瓶并不安全

少量的双酚A已经被证明会破坏男性及女性的荷尔蒙系统，导致生殖疾病和癌症。美国环境保护署最近的一项研究发现，超过90%的塑料奶瓶中都含有双酚A。尽管食品药品监督管理局还没有做出确切的结论，但是这个消息已经让加拿大禁止双酚A了。

玻璃奶瓶的优缺点

选择玻璃奶瓶或吸管杯和不含亚硝胺的无化学品透明硅奶嘴是相当安全的选择。乳胶奶嘴也是一个不错的选择，不过对一些婴儿来说使用乳胶奶嘴是安全的，但有些孩子会对乳胶过敏。另外，奶嘴的大小决定了瓶中液体流动的大小，这应该与孩子的年龄相匹配。而随着孩子的成长，也要定期更换奶嘴。奶嘴也有不同的形状，有母乳喂养问题的新生儿可能更喜欢奶瓶上的奶嘴，你可能需要多尝试更换几种来为你的孩子找到合适的奶嘴设计。

玻璃瓶的缺点是容易被打碎，尤其是对于刚学会扔东西的孩子。随着时间的推移，玻璃瓶可能会出现缺口，需要更换，但专家似乎一致认为，就其食品安全质量而言，玻璃是最好的。玻璃瓶也很便宜，所以比较经济。而且玻璃奶瓶清洗起来也很方便，一般来说只需要用瓶刷清洗或冲洗应足够。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)