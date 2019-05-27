To新手妈妈：换尿不湿的正确姿势

换尿不湿可不是件轻而易举的事。但如果你刚开始学习，这对你来说可能很糟糕，对你的宝宝也没有什么乐趣。阅读下面的小贴士，你会找到好的方法：

1.把需要的东西放在一起

干净的尿不湿；婴儿湿巾；婴儿爽身粉或乳液，；凡士林或尿布疹膏；一张可以放衣服的桌子。

2.学会应对意外

换尿不湿时，最重要的是要意识到，当你正好把一个赤裸的、扭动的宝宝放在桌上时，厨房里的什么东西会沸腾，电话会响，快递小哥会带着包裹过来等等。如果你不能忽略其他的事，要么把婴儿放在婴儿床上，要么把孩子抱在胸前，带一阵去。在任何情况下，都不要把婴儿单独放在换尿布的桌子上，即使是在你转身去拿奶粉的一瞬间。因为宝宝可能会从桌子上滚下来。。如果你的孩子是一个活泼好动的人，试着在桌子上放一幅移动的或色彩鲜艳的图片来分散其注意力。

3.做好清理工作

如果宝宝有排便现象，可以用婴儿湿巾或湿的、暖和的毛巾从头到尾擦拭宝宝的屁股。如果排便太厉害，就不得不洗下澡了。不管用哪种方法，记得用柔软的毛巾把宝宝擦干净。在重新裹好之前，注意底部和腿部的清洁。如果宝宝有尿布疹，可以使用尿布疹软膏或凡士林清洁。

4.注意动作

一只手把宝宝的腿抬起来，另一只手把尿不湿放到下面。如有需要，可使用软膏、爽身粉或乳液，并花些时间在手上加热乳液。尿不湿应该舒适，但不能太紧，另外要寻找透气的尿不湿来预防尿布疹。

5.男孩和女孩是不同的

你应该意识到，在换尿不湿的过程中男孩可能会需要做多一些事情。为了防止被宝宝尿湿，在使用乳液或爽身粉的时候，把尿不湿盖在宝宝的小jj上，这样你就不用自己换衣服了。

换尿不湿的频率很快就会让你成为专家。你很快就会发展自己的技巧，并学会什么对孩子最有效。记住，对一些宝宝来说，换尿不湿会很有趣，这既是是生活的必备技能，也会给你和孩子互动玩耍的时间。

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