周末带娃出游，这几样神器请带齐！

很多家庭会选择在周末、假期待孩子出去游玩，孩子可以不用再围绕着书本，平时辛辛苦苦工作的爸爸妈妈们也可以借机放松一下。可是，一想到可能在旅途的过程中的麻烦事，许多妈妈就很头疼，那么，如何解决呢？你需要以下几款神器：

关于睡觉

1.护头枕

外出旅行的时候，由于空间的限制无法让孩子躺着，所以选择一个护头枕就能让孩子安睡。有了护头枕，孩子头部有了护头枕的支撑，就不会轻易向一边倾斜或者耷拉下来。

2.安全座椅

对于孩子来说，安全座椅非常必要，因为安全座椅可以提高孩子出行的安全指数，也可以让宝宝在整个旅程舒舒服服。

关于玩乐

车载托盘

车载托盘的作用是，有了它，孩子就不会把食物弄得满天飞了，爸爸妈妈可以把给孩子准备的食物放在上面，让孩子食用，并且在宝宝吃完饭之后，这个托盘还可以当做孩子的玩具桌。一物两用，很是方便。

关于饮食

1.带吸管的杯子

不管是大人还是孩子，在车上用敞口杯喝水总是有可能把水溢出来的可能，大人尚且还能稍微控制，可是孩子就不见到能控制好，所以这时候，一个带吸管的杯子就显得很重要了，不管是喝水还是喝果汁，用吸管喝总是方便的。

2.零食分装带

孩子要吃的东西一般比较多，饼干、糖果、坚果、水果等等，有个分装带是十分方便的。但是要注意的是，零食分装带的材料不能含有塑化剂，而且还要注意密封条的紧密型，确保不会轻易打开。所以，爸爸妈妈们最好选择去正规的商场，购买适合孩子专用的零食分装带。

要想旅行途中，少一些麻烦事情，一定要提前做好准备。吃喝玩乐睡，如果万事俱备，那也就不会愁各种各样的意外发生了，最后祝大家旅途快乐。

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