孕期吃鱼能帮宝宝增智，但其中的讲究你知道吗

怀孕之后，妈妈们在日常饮食方面也就会讲究起来，对一切可能有危险的食物都会尽可能避而远之。同样的，只要是对孩子生长有帮助，即使再讨厌也会努力吃下去。我们都知道，鱼是一种营养非常丰富的食物，对宝宝和孕妇的健康都是非常有利，很多准妈妈都爱吃，不过孕期吃鱼也是有很多讲究的：

怀孕期间吃鱼好处多

鱼类含有非常丰富的蛋白质、不饱和氨基酸以及其他的一些营养成分，是非常有利于胎儿生长和发育的食物。牛磺酸会促进孩子大脑的发育，而在鱼肉中，这种成分是非常丰富的。它不仅能促进脑细胞的增殖，而且也能激发人类对于锌、铜等游离氨基酸的吸收与转化。

在怀孕的时候，准妈妈经常吃一些优质的鱼肉，对孩子未来的智力和身体发展是有着极大的帮助。

四类不适合孕妈妈们吃的鱼

但是我们也应该注意到，并不是所有的鱼肉对孕妇和宝宝都是好的。对孕妇来说，吃鱼也是一件非常值得讲究的事。

1.野生鱼：如今我们的环境被污染得很严重，野生鱼可能会受到一定程度的污染。因此一般情况下，我们不建议孕妇吃野生鱼。

2.大型肉食鱼类：一些我们所知道的大型肉食鱼类都在生物链的最顶端，它们身体内会含有比较高成分的汞，因此也是非常不适合孕妇食用。

3.咸鱼：咸鱼含有非常多的盐分，除此以外，它的营养成分也是很低，很多医生不建议孕妇吃咸鱼。

4.生鱼片：很多人都非常喜欢吃生鱼片，因为生鱼片口感很好，但却不适合孕期吃。这是因为没有经过煮熟的鱼肉极有可能存在着一些细菌，对孕妇来说这是极为不健康的。

怀孕期间，可以试试蒜蓉蒸鳕鱼和清蒸小黄鱼。鳕鱼不仅蛋白质丰富，维生素等营养元素更是其它鱼类不可比拟的，特别适合孕期补充营养。而小黄鱼降了蛋白质丰富之外，还能帮妈妈们维持体内钾钠平衡，更能提升免疫力，改善贫血~

吃鱼不能太过于盲目，要注意鱼的种类，也要讲究各种鱼的最健康吃法，只有这样才不会做无用功，才会对孕妇和宝宝有利。

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