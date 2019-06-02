怀上双胞胎很幸运？过程和未来都相当辛苦

在大街上看到穿着打扮相同的双胞胎，相信每一个女性都会感到有些羡慕。两个长相一模一样的双胞胎宝宝着实令人欢喜，但孕育双胞胎却非常不容易。在他人看来很幸福，但对于孕育双胞胎的妈妈来说，却是一个非常艰辛的过程，孕育生产方面的风险也比单胎妈妈更大！

双胞胎多有遗传因素

双胞胎妊娠多半有家庭基因的遗传可能。研究显示，如果孕妇她本人是双胞胎其中一个的话，那她孕育双胞胎的概率就将近八分之一。如果孕妇的爸爸或者妈妈是双胞胎其中一个，那她怀上双胞胎的机会也会很大。并且还有证据显示，双胞胎的母亲是双胞胎的几率为4%，但双胞胎的爸爸为双胞胎的几率仅仅是1.7%。

除了常见的自然因素，治疗不孕不育技术以及体外受精技术的提高，比如说服下促排卵的药或者是做试管婴儿，也是导致双胞胎宝宝越来越多的原因之一。

双胞胎如何产生的

当男性的精子遇上女性的卵子，在合适的契机下会相互结合形成单个胚胎。而当两个卵子会分别遇上两个精子时，就会结合成两个不同的宝宝，即我们常说的异卵双胞胎，这种情况两个宝宝的性别可能不同也可能相同，长相上却不像。还有一种例外是，假如单一受精卵在着床之前分散成两个胚胎细胞的话，就会出现同卵双胞胎，他们性别一致，长相就是相似度非常高了。

双胎妈妈要面临的挑战

1.在产后会耗费更多精力

在生完孩子之后，要想兼顾两个孩子是非常困难的一件事，不是这个哭就是那个哭，不是这个叫就是那个叫，不是这个要吃就是那个要吃。并且，两个宝宝会需要更多的物质保障，从而使家庭的经济负担更加沉重，孩子要喝奶粉、要用纸尿裤、要穿衣服，别人家一个，而自己家是两个，什么都要双倍，当然会加大养育孩子的成本。

2.孕育双胞胎的危险大大增加

与孕育单胎相比，怀上双胞胎的妈妈们在孕育宝宝的过程中，可能会遇到各种突发意外，比如孩子早产、手术分娩等等。这时候，需要一家人都做好应对各种突发意外情况的准备，以不变应万变。

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