多爱爱能提高受孕率？事实相反！

怀不上，怎么办呢？很多夫妻就会增加啪啪啪的频率，难道这是备孕的关键吗？其实并非如此，这只是一种误解。如果性生活过于频繁，不仅不能成功受孕，而且还有可能产生一些负面影响。

备孕期间性生活最佳频率是多少？

如果性生活次数过多并不利于母体受孕的，但是如果两个人性生活的次数太少也会不利于受孕，因为这样可能会错过女性的排卵期。除此之外，性生活次数太少，就会使男性精子在生殖器官中停留的时间太长，使精子发生老化的现象，降低精子活力，和卵子结合形成的受精卵质量会比较低。

一般情况下，女性在排出卵子后，卵子大概存活的时间在12-24小时，而男性的精子在女性体中存活时间大致约为1-3天，因而在排卵前的3天到排卵后的1天是最容易成功的。所以排卵期间只要注意隔天”啪一啪”，受孕机率就会提高哦！

性生活过于频繁会产生什么影响？

在准备怀孕期间，如果两性之间的性生活次数太过于频繁的话，将会降低男性的精子活力，也会使女性吸收一定的异性蛋白，并对其产生免疫，因而会降低怀孕的几率。

并且，性生活次数过于频繁将会消耗两人非常大的体力和精力，身体会吃不消，性生活的质量和和谐状态也会有所降低。时间一久，还有可能会对性生活这件事产生抵触心理。

备孕期间需要做的那些事

孕前检查

男女双方在决定要孩子前，要先到专业医院进行一次全方位的健康检查，从外科到内科，还包括遗传性疾病的检查等等，从而排除一切潜在的问题，为优生优育做好万全准备。

女性要进行适量运动

女性在备孕期间要进行适量的运动，因为适量运动将会增加自身怀孕的机会，每天早起一小会儿，进行有氧运动，比如可以散步。

女性要清楚了解排卵期

在备孕期间要对自己的排卵期有一个更加清晰的认识，抓住排卵期的最佳时机努力怀孕。

注意各种药物的服用

有些药物的使用可能会对胎儿不利，所以在备孕期间，妈妈一定要谨慎用药，在用药之前要仔细询问医生。

补充适量叶酸

妈妈在怀孕前的3个月内每天应该补充叶酸，这样能够降低孩子神经管缺陷的危险人体能够从食物中得到的叶酸并没有多少，所以应该通过补剂适当补充才行。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)