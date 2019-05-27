怀孕后容易踩这些坑，准妈妈要长点心！

怀孕后，有的准妈咪会变得很紧张，生怕自己一个不小心就会给宝宝带来危险。这样一来，很多孕妈妈就会非常容易陷进各种误区里去。我们接下来一起来看看，怀孕后女性最容易踩的那些坑：

怀孕了就什么运动都不能做

女性怀孕后会被全家人像保护大熊猫一样保护起来，任何家务都不能碰，生怕会出现任何意外，这样一来，运动也被家人扼杀在摇篮里了。想要做运动，根本是不可能的。其实，这是一个极大的误区，适当的运动不仅不会产生负面影响，它甚至可以说是必须的，因为生孩子会需要很多力气。平常不运动，生产时怎么会有力气呢？

在怀孕期间，孕妇是可以进行一些适量运动的，比如散步，做瑜伽等等。

孕吐越严重，孩子就会越聪明

很多人认为，女性在怀孕期间孕吐现象越严重，生出来的孩子就会更加聪明。其实，这是没有任何科学依据的，可以说是无稽之谈。实际上，孕吐现象过于严重并不是什么好事，如果孕吐过于严重，而身体却无法及时补充呕吐出去的养分，严重时可能会出现脱水，如果不及时就医，还有可能会危及孩子的安全。

怀孕之后不能去旅行

很多人认为旅行非常劳累，不适合孕妇。其实，适当地外出旅游，看看不同的风景会让孕妇身心愉悦并且放松，是释放孕期压力的好方法。比较关键的一点是，怀孕期间的旅行应该选择在孕中期进行，因为这个时候，妈妈和孩子都比较稳定，只要小心，意外发生的可能会小一些。而且，由于这时候肚子并没有太大，也不会像孕晚期一样那么疲劳。

怀孕之后就不能有性生活

很多人尤其是老一辈人，他们会认为在怀孕期间进行性生活会对肚子里的宝宝带来一些负面影响，其实并不科学。在孕期，如果身体各方面情况都比较好的话，适当进行性生活是完全可以的。但因为怀孕时，孕妇的肚子会比较大，这就需要夫妻之间在进行性生活时要不断调整位置，注意力度就好。

希望有了科学的指导，准妈妈们就不会陷入以上这些孕期误区啦~你都记住了吗？

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