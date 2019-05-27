孩子白天不咳嗽晚上咳嗽怎么回事？可能和这些情况有关

咳嗽对孩子的日常生活还是有不小的影响，尤其是晚上咳嗽会让孩子睡不好觉。生活中，有的孩子白天不咳嗽晚上咳嗽怎么回事？下面育姐就来说一说。

1.室内空气过于干燥

为了防止孩子晚上睡觉受凉，很多父母都会关紧卧室门窗。其实这样做很容易导致室内空气混浊、干燥，从而导致孩子咳嗽。

建议大家在孩子睡觉前给房间通风换气，睡觉时窗户可以稍稍留一条缝。这样有利于空气流通，改善孩子晚上咳嗽症状。

2.过敏

宝宝白天不咳嗽晚上咳嗽，很多是由于过敏造成的气道高反应。

3.上气道分泌物反流

另外，上气道尤其是鼻腔分泌物在晚上睡觉时发生反流，也会出现晚上的咳嗽症状。

4.感冒引起的支气管炎

有的孩子感冒后会有支气管炎，进而出现晚上咳嗽的症状。建议大家平常让孩子多喝水，同时在医生指导下给他服用一些治疗支气管炎的药物。

5.感冒受凉

孩子感冒受凉也会导致晚上咳嗽。大家要做好孩子的保暖工作，同时注意保持日常饮食清淡。孩子感冒康复后，晚上咳嗽的症状就会慢慢消失不见。

6.上呼吸道感染

孩子的上呼吸道被感染后，有可能会晚上咳嗽。此时大家应让他多喝水，适量地喝一些止咳清肺的糖浆类药物。另外在饮食上要多加注意，患病期间建议少食多餐，少吃辛辣油腻的食物。

孩子白天不咳嗽晚上咳嗽怎么回事？相信只要根据病因采取相应治疗措施，孩子很快就会恢复健康！

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