孩子聪明与否，与这三点关系很大！

做父母的，不仅希望孩子能健康快乐成长，更希望小家伙可以聪明伶俐。其实，孩子是否聪明，影响因素是非常多的，我们一起来看看主要的三点：

1.母乳喂养

根据有关数据显示，经过母乳养大的孩子会更加聪明伶俐，与爸爸妈妈之间的亲子关系也是更加和谐。因为母乳中有中含有DHA，是一种脂肪酸，对孩子的大脑发育会产生极为重要的影响。

孩子出生后即进入哺乳期，而这段时间也是脑部发育的关键时期，这个阶段的基础打得好，孩子今后的智力情况才会更好，而母乳能够给孩子更加充裕的营养，因此只要条件允许，建议要坚持母乳喂养。

2.在合适的年纪生育

妈妈的最佳生育年龄是在23-30岁之间，根据研究报告，在适龄阶段生宝宝，年龄越小，基因存在的变异就会越大。

变异性指宝宝遗传爸爸妈妈的一部分优良基因，并将其传给下一代，把爸爸妈妈的存在不足的基因经过变异处理掉。如果爸爸妈妈的年龄越大，宝宝的变异性就会越小，遗传父母双方不足的地方就会更多。

当爸爸妈妈都处在最佳生育年龄时，会大大提升优生的几率，提高生育的质量，妊娠糖尿病和妊娠高血压等问题也不容易发生。除此以外，流产、早产等风险出现的几率也会大大降低。因此，一定要抓住生育的黄金期，孕育出健康聪明的宝贝。

3.父母基因的影响

爸爸妈妈的基因会对孩子产生非常重要的影响，而研究发现，妈妈对孩子智商的影响要超过爸爸。对于人类来说，与智力相关的基因大多主要集中在X染色体上，妈妈体内存在2个X染色体，而爸爸体内只存在一个，因而，妈妈对孩子智力的影响往往更为关键。

另外，在怀孕期间，妈妈们可以多给宝宝听一些胎教音乐，多给孩子读一些优质读物，这些对宝宝的智力发展也非常有益。

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