恶熏！用餐厅的碗给娃接尿，自称圣水在朋友圈炫耀？！！

有些朋友喜欢在朋友圈里发一些福利，比如请第一个点赞的人吃饭、给第一个猜出物品的人发红包等等。而在吉林长春，有位妈妈在朋友圈里也发了一条福利，让大家猜碗里的液体是什么，猜对了有5.21的红包。

回复的人有很多，都在问是不是啤酒、饮料之类的。随后这位妈妈在朋友圈里揭晓了答案：“跟我儿子在美食城吃面条，突然就说有尿了，我才想起来没带空瓶子，去别的桌拿个碗接的圣水。”语气活泼自在，看来对于自己的行为，她还非常自豪啊~

当然，如此恶熏的行为，连朋友圈的好友都看不下去了，直接爆料了这位母亲的行为，同时他还问出了大家都想问的问题：“给孩子做了什么榜样，竟然还以此为荣，当成好的事情在朋友圈里炫耀？”

因为在发布朋友圈的定位是“欧亚汇集”，所以商场也立即做了调查，发现有两家餐饮店使用跟她相似的餐具，因为不确定具体是哪家、哪个碗，商场只能进行应急处理，将两家餐饮店的餐具全部丢掉换新的。

当事人也被曝出是在一家药店工作，药店经理知道这件事情后，第一时间打电话给这位妈妈，可能是发现事态控制不住了，她的回答是不可能。当然狡辩是没有意义的，为了不影响生意，经理选择辞退了她。

对于这种处理，大家也是喜大普奔，公共场所不是个人的，尤其是在吃饭的碗里撒尿，根本就没有考虑别人的感受。更可怕的是，这样的人不止一个：

2017年10月，有人爆料在北京一家餐厅，有位妈妈用餐厅的餐具接孩子的排泄物，被人发现后还狡辩：“反正这个碗都是要洗的。”最后只能是餐厅自行销毁餐具。

真的很想吐槽一句：既然都用碗了，那么顺便也“干”了吧……

可能此时会有一些妈妈表示，孩子尿说来就来，有时候是迫不得已。问个很简单的问题，你会在自家用碗接尿吗？退一万步讲，如果真的接了尿，你会把那个碗留着吗？

诚然，带孩子外出，确实会出现孩子着急上厕所的情况，然而此时依然有很多方法去应对呀~

1.出门前，提醒孩子上厕所

在外出之前，可以让孩子上个厕所，提前排空大小便，这样在外面玩耍的时候，孩子也不会那么快尿急，然后你就有充足的时间找厕所的位置，不会出现孩子尿急没有厕所的情况。

2.尽量让孩子少喝水、多活动

如果知道马上去玩的地方厕所比较少，那么就尽量少让孩子喝水，并且多让他们活动，这样因为出汗和不喝水，宝宝尿尿的频次会少一些，妈妈们也不用担心就地解决太难看的情况。

3.路过厕所，记得提醒一下孩子

很多时候，孩子不会主动提醒你他要尿尿，所以每次路过厕所的时候，都要询问一下孩子，是否需要上个厕所。这样提前上了厕所，宝宝尿急的情况就减少了。

4.找个偏一点的地方，就地解决

如果确实遇到了孩子着急上厕所的情况，附近有没有厕所，那么就带着孩子找个偏僻的地方，就地解决。建议出门带几个纸尿裤，宝宝大小便的时候用它接着，既卫生又方便。

5.过小的宝宝，尽量穿尿不湿

小孩子在外面玩耍的时候特别容易得意忘形，很容易把尿急忘在一边，一不小心就尿裤子。所以如果是过小的宝宝，那么外出的时候还是包上尿不湿，以免弄脏裤子。

6.准备一些便携式尿袋

现在市面上有那一种便携式尿袋，本体是个自封袋，然后里面含有一些快速吸水的特殊材料。碰到宝宝尿急的时候，可以用这个尿袋接着，结束后封好丢进垃圾桶即可，非常方便，某宝上可以买到哦~

只有人人心中有文明，才能人人都能享受文明，别因为图一时方便，让自己变成烂人！

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