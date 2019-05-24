818生大宝和二宝的差别，平均每位妈妈中三条！

“一回生，二回熟”这样的道理，放在生孩子上也合适。第一次生孩子时，手足无所，羊水破了也不知道该准备什么去医院。结果第二次，不急不慢地拿起各种证件和换洗衣服，再打个电话给老公，喊了辆出租车就去医院待产了。当娃生出来后，这种差别好像就更明显了一点……

怀孕时

怀大宝时：小心翼翼，生怕乱吃了什么东西就会影响到肚子里宝宝的安全了。出门坐了两小时车就要上网查一查会不会对宝宝有影响，看见别人吃烧烤吃火锅自己只能咽口水，吃鸡汤排骨汤吃到不想再吃，化身食品安检员，在超市买食品会货比三家学会看配方表……

怀二宝时：无所畏惧，感觉这些东西稍微吃点也没影响。而且可能是因为生完大宝有些胖了，好像越来越能吃了……听人家说吃芒果宝宝会变黄，吃茄子会变黑，心里早就有数这是骗人的了，除了烟酒基本不忌口。

刚生完时

对待大宝：宝宝用品用完就清洗消毒，不管是深夜的奶瓶，还是换过n次的背吐奶搞脏的衣服，生怕孩子受到不明细菌的感染。哪怕一个奶瓶也要经过开水煮、开水烫、擦干、用完再用专用洗洁精洗、晾干等多重步骤。

对待二宝：觉得孩子自身的抵抗力能和家里的大小物件和谐共存，衣服不是太脏就不换了，不然一天要洗无数件大宝二宝的衣服，没有大阳台晒都晒不下！宝宝爱吃手就吃手，爱在地上爬就爬吧，只要不受伤就行……

当孩子有进步时

对待大宝：时时刻刻都在关注大宝的一举一动，当他会翻身了、会抬头了、会说话了的那一刻，简直激动万分，立刻通知老公闺蜜公婆，平时也会把孩子的照片凑满9张发送朋友圈和妈妈群，间歇性幻想自家宝宝是天才。

对待二宝：由于已经见过宝宝的各种“第一次”了，所以看见二宝的各种行为完全没有大宝那么激动，也接受了孩子普普通通的智商，只求他们健康成长。

送孩子上学时

对待大宝：宝宝不肯离开我的怀抱，我也不舍得离开孩子，两个人就这样在幼儿园门前哭成了泪人。好不容易狠心把孩子送了进去，还要站在门口依依不舍望好久。晚上宝宝回来立刻给他一个亲亲，并询问幼儿园的一天。

对待二宝：在家被两个孩子折磨得透不过气来，一想到他们都能去上学简直不要太激动好嘛！二宝不愿意我就让大宝做思想工作，反正二宝一直很爱模仿大宝，只要说“你看哥哥都能去，你也可以哦”。

给孩子拍照片时

对待大宝：百天照、周岁照、生日照通通不能拉下，花大钱请专业摄像师带到影楼拍照！孩子爸爸甚至还买了单反，一天能拍是几张照片，最后还集结成了一本又一本厚厚的相册。

对待二宝：可能是时代的发展，只会偷懒用手机拍摄了，单反早就落了灰。手机放不下的二宝照片就保存在云端。若干年后可能会出现二宝拿出大宝的相册，质问为什么他没有的尴尬场景。“宝宝你要相信我，真的是家里放不下了，不是爸爸妈妈不爱你”！

买衣服时

对待大宝：买买买！买帽子买背心买裤子买袜子买鞋子买，这个花边很可爱，那个条纹也不错……不知不觉间家里的衣柜就被各种穿过的和来不及穿的宝宝衣服，占据了半壁江山。每天醒来能花一小时给宝宝搭配服装，俨然变成搭配大师。

对待二宝：谁家的二宝没穿过哥哥姐姐穿剩的衣服呢……毕竟那么多衣服又没坏对不对，再买也是浪费钱对不对，养两个孩子花销太大了对不对。至于服装的搭配更是不存在了，走的大概是混搭风格，只要能看过眼，孩子舒服就行。

陪娃娱乐时

对待大宝：参考了各种“0~3岁玩具大全推荐”的文章，并且一五一十地买回了家，花大量时间和孩子做亲子游戏。为了孩子的视力着想，电视等电子屏幕是绝对不允许的！

对待二宝：两个孩子自己就能玩了，彼此是最好的玩具。有时候还会玩的过火要打架，最好的解决方式就是让孩子一起乖乖看动画片，这样我这个当妈的才有机会休息下做其他事情……放弃阻止孩子接触各种电视电脑和平板了，毕竟这是时代在前进，能掌握看多久就行。

其他人的反应

对待大宝：从怀孕时就备受大家期待，生下宝宝后各种恭喜的话像雪片般飞过来，大家给孩子准备给了各种礼品和衣服玩具，每次见到宝宝都会很亲切地捏一捏抱一抱。

对待二宝：惊讶于怎么又生了一个，下意识地把两个孩子比较，并且已经看惯了我带孩子时随意的造型，不再把孩子当作稀奇的玩具……

其实老大和老二养起来方式不一样，对待态度不一样也很正常，因为生过一次之后，妈妈们都有了经验。在面对各种情况时不说泰然自若，起码不会那么慌张和无助了。

不过生完二胎宝宝后，育姐觉得咱们尽量做到不偏心。无论对谁更好，另一个孩子都会吃醋感觉缺爱，甚至嫉妒和做出伤害另外一个孩子的行为！之前有则新闻说：某位亲戚骗一个小孩说爸妈生了弟弟，不喜欢你这个哥哥了，小孩竟然抱着刚出生没多久的弟弟，把他丢到了窗外！

虽然照顾二胎宝宝，安抚大宝很辛苦，但是想到他们的笑脸和相互依偎的样子，咱们还是尽量一碗水端平啊！

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