该不该让孩子做好事？让他们见义勇为？

育姐曾经听过这样一个故事，后来发现是10年前的新闻：公交车上，一个三四岁的小女孩突然说：“妈妈，那个叔叔为什么把手伸进了别人的口袋？”小女孩清脆的声音引起车上很多人的注意。

后来，公交车到站，妈妈带着小女孩准备下车。这时，有个男子看似随意地在小女孩的脸上轻轻地摸了一下，并说：“小姑娘长得真可爱！”随即下了车，很快就不见了踪影。没想到，小女孩却随即捂着脸大哭起来，妈妈拿开她的小手后发现，小女孩稚嫩的脸上出现一道鲜红的血痕。

于是公交车上的人纷纷猜测，刚刚那个人很可能是小偷，因为女孩的叫喊坏了他的好事，所以摸女孩脸时暗中用刀片割伤了她。有人下车去追，但是并没有找到男子，妈妈连忙带孩子去医院了。

童言无忌，这个女孩的话语可能是无心的，但是她的确避免了一场偷窃事件的发生，拯救了一些人的财产。代价却是脸被划破，甚至可能会留下心理阴影。

还有一些孩子真的是因为善良，不在意自己的生命安全，依然选择救助别人。

安徽阜阳一3岁女孩不慎从3楼阳台坠落，10岁男孩陈俊伯看到后，义无反顾地上前接住女孩，虽然两人同时摔倒在地，但是均无大碍。真的是很美好的结果！

孩子好心扶老人反被讹，这样的事件频频发生，大量消费了现代人的善心。所以，当真的遇到有需要的人的时候，人们开始驻足观望，不再上前。但是，有一个孩子他没有。

17年12月，监控拍到广西一辆三轮车撞倒一个小男孩后逃逸，小男孩倒地不起后尝试爬起，但并没有成功，只能无助地趴在路中间。

路边店铺里的大人还在观望，路过的行人也没有停下的，但是一名红衣服的小男孩却跑到路中间，独自抱起受伤的小男孩，吃力地把他拖到了安全的地方，并用纸巾帮他擦拭伤口。

上面的结果孩子都安然无恙，可是每年都有很多孩子为了救人失去了自己宝贵的生命。

2002年，高邮11岁少年夏世祥为救同伴溺亡。2009年，湖北荆州10余名大学生手拉着手组成人梯搭救落水孩子，其中3名遇难；2011年，安徽六安4名小学生手拉手救落水同学，不幸均被急流冲走。。。。。。

我们必须承认那些孩子的善良和勇敢，他们怀着赤子之心，不顾自己的安全去救人。但是，对于未成年的孩子真的不倡导他们去拿生命为代价去救人，盲目的见义勇为是不尊重生命。他们完全可以考虑别的方法，或者去寻找大人。因为对于那些因救人而失去孩子的家庭来说，是非常惨痛的。

由此可见，教育孩子真不是一件简单的事，我们一边告诉他要善良，想让孩子感受到世界充满爱与温暖，让他学会帮助他人。但是，真的遇到不平的事，你会愿意让你的孩子站出来吗？你怕不怕孩子会受到歹徒的报复？

最后，问大家一个问题。

在大街上，你带着孩子碰到了 “乞讨者”，他手脚健全，年纪颇大，衣着破烂，看上去比较狼狈可怜。你的孩子想要帮助他，给他钱或者食物，你是选择“揭穿”他，还是跟着孩子一起送爱心呢？

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