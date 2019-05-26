吃什么能帮助怀孕？悄咪咪告诉你，冰淇淋！

食物是否能提高怀孕的可能性？答案是肯定的。这里有八种提高生育能力的食物，你可以添加到自己的食谱中：

1.豆类

它们是能增强生育能力的食物。哈佛公共卫生学院的研究人员对大约19000名积极尝试备孕的女护士进行了调查，发现动物蛋白摄入量最高的女性更容易不孕。但是，摄入了大量植物蛋白的妇女在备孕时没有什么困难。扁豆、豆腐、毛豆和坚果也是很好的植物蛋白质食物。

2.冰淇淋

你没看错！研究发现每天一到两份全脂牛奶或全脂牛奶制品（如冰淇淋！）可以防止排卵性不孕。令人惊讶的是，脱脂和低脂牛奶恰恰相反。其主要原因还有待证实，但理论上来说从牛奶中去除脂肪会改变性激素的平衡，从而阻碍排卵。不过也不要吃得过多，建议每天用全脂牛奶代替一种低脂牛奶。

3.绿叶蔬菜

菠菜、莴苣、花椰菜和其他深色绿叶蔬菜富含叶酸，这是一种维生素B，一些研究表明它可以有助于排卵。而且摄入高剂量叶酸的男人会制造出更健康的精子，这有可能减少流产的几率或婴儿的遗传问题。加州大学伯克利分校公共卫生学院的研究人员调查了97名没有生育问题病史的不吸烟男性，发现摄入维生素最多的男性异常精子数量减少了近20%。

4.南瓜籽

它们富含非血红素铁，这种铁存在于某些植物性食物和铁强化食物中。一项研究发现，经常服用铁补充剂（非血红素铁）的女性比不服用铁补充剂的女性更容易怀孕。

5.全麦面包

复杂的碳水化合物比精制碳水化合物需要更长的时间来消化，有助于保持血糖（和胰岛素水平）的稳定。胰岛素水平升高会破坏生殖激素。所以当你准备怀孕的时候，尽量选择全麦面食代替其他面包。

6.橄榄油

橄榄油是一种单不饱和脂肪，有助于提高胰岛素敏感性和减少全身炎症（炎症干扰排卵、受孕和胚胎早期发育）。你可以把它和一些香醋一起用来调制沙拉酱，或者用它代替黄油来烹饪食物。

7.野生三文鱼

这种冷水鱼富含ω-3脂肪酸，有助于调节生殖激素和增加血液流向生殖器官。鲑鱼的汞含量也比其他多脂鱼低。

8.叶酸

最好确保你的饮食富含叶酸。你可以补充产前维生素，增加富含叶酸的食物的摄入量，如谷物、蔬菜和柑橘类水果。理论上来说你应该在怀孕前每天摄入400-600毫克叶酸，在怀孕期间摄入大约800毫克叶酸，以确保孕期健康，并将出生缺陷的风险降到最低。

注意：避免垃圾食品

如果你吃了很多快餐、垃圾食品和甜食，这些食品没有任何营养价值，有的可能会伤害你的身体，因为它们会导致血糖升高。它们还含有反式脂肪，这会降低身体对胰岛素的反应能力，使你更容易发生不规则的排卵。

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