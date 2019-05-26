你需要月嫂的六个理由，各个都很精辟！

产后这段时期总是伴随着大大小小的挑战，那么该如何做呢？你需要经验丰富的月嫂帮助你。就像是生产时有助产士帮助你，生产后有月嫂来帮你渡过这段艰难的时间。下面这些理由，相信你一定会认可：

1.有助于加速伤口愈合

无论你是自然分娩，剖腹产或是其他生产方式，休息都是伤口愈合的必要条件。月嫂通过帮助你护理婴儿，整理家务等等来让你能得到更好更多的休息。当你有更多的时间休息时，你的身体可能会更快更有效地愈合。你越快痊愈，你就越能享受和成长中的孩子相处的乐趣。

2.能让你吃得很好

你需要美味的食物，约到可以做到这点。你应该在恢复期间滋养身体，并在哺乳时保持身体的健康。月嫂会问你想吃什么，并为你提供不同的服务，从营养丰富的家常菜到你喜欢的饭店饮食都可以为你准备。

3.优质的月嫂也是育儿和婴儿专家

担心给宝宝第一次洗澡吗？忘了你在医院里练习的技术吗？不用担心。月嫂会帮助并回答你的问题，并在你建立照顾孩子信心的时候给予支持。许多月嫂和育儿专业人士比如儿科医生保持着密切的练习，并且能够根据你的需要联系其他专业人士。

4.能帮助你更好地入睡

月嫂可以帮助宝宝入睡，同时还可以确保你得到一些睡眠。无论是白天在她照看孩子的时候小睡一会，还是在晚上喂食之间的休息，月嫂可以帮助你得到更好的休息。月嫂还能够教你如何应对新生儿的需求。

5.有助于母乳喂养

月嫂有时间观察你，宝宝和你的家庭环境，帮助你建立一个适合你的给孩子喂奶的时间表。如果出现意想不到的挑战，她会帮助你去摆平这些问题。产后得到充分支持的女性更有可能实现母乳喂养的目标。

6.可以提供身体，情感的支持

好的月嫂会在你抱怨的时候倾听，并在你护理婴儿的时候陪伴你。她是家里额外的帮手，可以在家里帮忙，也可以帮忙跑腿。某些月嫂也经过培训，可以提供腹部捆绑和其他护理选项，帮助你更好地愈合。

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