女子梦游热衷网购，生娃后更疯狂！

据外媒报道，英国一名女子从小就有睡眠障碍，经常半夜梦游。小时候，她梦游时只是会跑到邻居家的花园里。做了妈妈后，她的病情就更加严重了，总是梦游在网上疯狂买东西。

女子梦游在网上买买买，甚至还买过篮球场

据了解，这名女子名叫凯莉（Kelly Knipes），37岁，是3个孩子的妈妈。凯莉梦游时经常会起身来到电脑前网购，然后第二天早晨凯莉的e-mail就会收到各种购物收据。

凯莉通过网购买过很多东西，有冰箱、桌子、油漆桶、盐、胡椒、小熊软糖、饼干罐等。奇特的是，凯莉并不是一名老师，但她在梦游时居然还买过教学书籍。甚至，凯莉还曾订购过一个全尺寸篮球场，庆幸后来经过交涉，商家同意取消订单。

因为有一些商品无法退货，凯莉为此花了不少钱，数目已经超过3000英镑（约合人民币超过2.6万元）。

凯莉在梦游时除了在网上购物外，还有其他奇怪表现，比如凯莉患有糖尿病，但有一次她梦到跟医生说不想再服药了，第二天清醒后却发现，药被自己全吃了。

患有阻塞性睡眠呼吸暂停，经治疗后恢复

凯莉为此问过家庭医生好几次，但得到的答案都是压力过大造成的。因为病情在逐渐恶化，凯莉必须得认真查找原因。经过进一步就诊检查，医生告诉凯莉，她患有阻塞性睡眠呼吸暂停。检查结果显示，凯莉在睡觉过程中停止呼吸的次数至少有122次。随后，医生给凯莉做了相关治疗，包括戴氧气面罩改善呼吸等。

令人高兴的是，经过治疗，凯莉终于可以安心睡觉了。她表示：“这些年以来，我第一次可以好好睡觉，恢复精神了。”

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)