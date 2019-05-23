孩子突然发烧是什么原因？其实跟这些有关

孩子突然发烧，爸爸妈妈往往都会很紧张，其实这时大家要冷静下来，先清楚孩子突然发烧的原因，之后对症护理，配合治疗。那么，孩子突然发烧是什么原因？接下来，育姐就给大家一一分析：

1.中耳炎

有的孩子发烧时会拉拽耳朵，不少妈妈就会加以阻止，但孩子依旧去拉拽耳朵，这时候就要警惕起来，孩子有可能患上了中耳炎。

孩子患上中耳炎后，耳朵会有不适感，于是就用手去抓不舒服的部位。此时用手电筒照射孩子耳洞，就会看到有液体从耳道里流出来。不过，孩子刚患中耳炎时，这种现象还不是很明显，但用耳温枪测量体温时就会发现，两侧耳朵的度数会相差0.5℃左右，体温较高一侧的耳朵有可能患上了中耳炎。

2.上呼吸道感染

孩子发烧的同时还伴有流鼻涕或咳嗽症状，就表明他很可能是急性上呼吸道感染。急性上呼吸道感染大部分是由病毒引起的，也有可能是感染了细菌或其他微生物。

在观察孩子身体时，要重点查看呼吸道情况。观察方法是：用勺柄将孩子的舌头压住，然后用手电筒照射孩子喉部进行观察，咽喉部位往往会会红肿，有时还会有几个泡泡。

咽喉部被细菌感染后，孩子吃东西时就会感到疼痛。因此，大家如果发现孩子突然变得不想吃东西时，就要注意观察他是不是咽喉部位有不适感。

3.皮疹类疾病

孩子皮肤娇嫩，日常生活中很多东西都会导致孩子过敏。除此之外，孩子还容易会患上一些有很强传染性的疹子，比如猩红热、风疹、麻疹等。在这种情况下，孩子在发烧的同时皮肤上还会出现一些疹子。

如果孩子皮肤上出现疹子，并伴有发烧症状，就说明他患上了皮疹类疾病。但也不要太担心，只需对症治疗，孩子很快就会退烧。

孩子突然发烧是什么原因，看完以上内容都清楚了吗？只要保持耐心认真观察，就能找到病因对症治疗，孩子很快就会好起来的~

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