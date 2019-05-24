宝宝咳嗽特别厉害，这四个食疗方可帮忙！

宝宝的身体正在成长中，肺部功能还没有发育成熟，身体抵抗力也很弱，面对外界侵袭很容易出现咳嗽症状。如果宝宝咳嗽特别厉害，该怎么办才好呢？今天育姐就介绍几个可以改善咳嗽症状的食疗方，赶紧来看看：

1.梨丝拌萝卜

萝卜具有止咳化痰的功效，可以有效改善宝宝咳嗽症状。

做法：

准备生姜、梨、白萝卜和适量白糖。萝卜切丝后放在锅中煮几分钟，出锅后放入适量的姜末、梨丝，再撒入白糖和盐，搅拌均匀即可。平常吃饭时当做一道凉菜给宝宝吃，对治疗普通咳嗽很有帮助。

2.罗汉果

罗汉果具有润肺清热的作用，可以帮助宝宝止咳，并且能润肠通便。另外，宝宝经常吃罗汉果还可以有效预防感冒的发生。

做法：

锅中加水，放入洗净的罗汉果煮5分钟即可出锅。罗汉果放凉后再给宝宝食用。

3.川贝雪梨冰糖饮

川贝具有化痰清热的作用，如果宝宝有咳嗽口干、痰黄等症状，吃川贝有很好的疗效。

做法：

准备雪梨1个，川贝和冰糖适量。雪梨去皮后挖出梨心，把冰糖和川贝放入其中。再把把雪梨放在锅中蒸45分钟左右即可出锅。让宝宝早晚各吃一次，可以快速缓解咳嗽症状。

4.生姜红糖大蒜

生姜红糖大蒜具有驱寒的功效。其中大蒜可以清热解毒，对改善宝宝咳嗽症状很有效。

做法：

在锅中倒入适量清水，放入适量红糖。生姜洗净后切成片，放入锅中，再将大蒜剁碎入锅。开小火熬制10分钟左右即可出锅。

宝宝都喜爱吃甜的，这道饮品不但没有大蒜的味道，还有红糖的甜味，宝宝往往会主动要吃。一般来说，饮用后咳嗽症状很快就能得到改善。

宝宝咳嗽特别厉害，大家在配合医生治疗的同时，不妨试试以上这些食疗小妙招，很管用哦~

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