幼儿园让小朋友光着上半身打球，专家：教育方式有问题！

近日，微博上一个热搜话题#幼儿园男童女童光膀打球#引起了达妈的注意。大家关注了吗?

事情起因是不久前，深圳一幼儿园家长发现，一群小朋友不管男女都光着上半身在操场上打球玩耍，并提出质疑。园方回应称孩子们是在做日光浴，曾征得家长同意。

对此，专家表示老师的做法有疏漏，对于教育幼儿防性侵也会造成阻碍。

还是那句老话：你嫌性教育太早，坏人不会嫌你孩子太小!然而，很多时候家长非但没能及时对孩子进行性教育，反而在破坏孩子的身体界限。而这些行为正在伤害着孩子，大家请注意!

✘ 让孩子随地大小便

这真的是一个很糟糕的行为。除了不文明，破坏公共环境，还破坏了孩子的身体界限。家长是省事了，孩子呢？会不把私密部分暴露在人前当回事。孩子还小，可以穿纸尿裤。孩子大了，完全可以控制自己的膀胱了。讲真，很多时候，随地大小便这事不完全怪孩子，主要是成人做不到。

✘ 给孩子穿开裆裤

一些很传统的家长选择给孩子穿开裆裤，认为自己就这么长大的，并没有给自己的身心带来啥伤害。如果你这么做就错了，会给孩子带来错误的认识：我的私密部位可以随意露出来给别人看，不需要遮挡。一旦孩子大脑有了这种概念，就会破坏他对身体的界限感。

✘ 拿孩子生殖器开玩笑

这样的家长不在少数，特别是家有男孩的家庭。有人为了炫耀，有人纯粹满足自己的恶趣味，故意摸孩子的小丁丁。这会让孩子以为小丁丁可以被别人摸，被拿来开玩笑。一旦遇到坏人，可能会把坏人的猥亵当做常态，意识不到自己被侵害了。而等到他长大了，可能也会用摸小丁丁的方式来表达对小朋友的喜爱，然而这一行为并不妥当，涉嫌犯罪。

✘ 孩子3岁后还帮他洗澡

特别是异性家长，更要注意。如果不放心，同性家长可以帮忙，同时培养孩子独立洗澡的能力。此外，随便观看孩子洗澡，或者随意让孩子观看自己洗澡这些都是在破坏身体界限。

独立洗澡了意味着可以完成自己去到浴室→把衣服脱掉→洗完穿好衣服走出来这一个完成的过程。这里提醒大家，等到孩子可以独立洗澡了，应给他提供一个真正的隐私空间，在他洗澡时不要观看，自己洗澡时也要关好门不要让他看到，各自维护好自己的身体界限。

✘ 强行亲吻孩子

孩子是独立的个体，应得到尊重。但可惜很多人并没有这样的理念，一看到可爱的孩子就乱摸、乱亲，完全不管孩子愿不愿意。实际上，强行触碰孩子身体的行为也是在破坏孩子的身体界限。

作为家长，我们应拒绝亲友强行亲吻孩子，自己也应做好不随意触碰孩子的身体。当然了，这不包括宝宝还小时需要我们照顾，或者孩子受伤等这些特殊的情况。大家必须让孩子从小就明白，自己的身体自己做主，没经过自己允许，任何人都不可以随意触碰。

3岁左右是一个分水岭，孩子的性意识开始萌牙。无论是家长还是老师，在与孩子相处过程中都应有性别的边界意识，并开始从生理、心理2方面设立性别边界。以上破坏孩子身体界限的行为，希望大家都不要再做了!

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