有孕后，这五类食品要忌嘴，有可能你还在吃……

怀孕后，你需要尽量避免一些食物，来保证你和孩子的安全。接下来要介绍的是怀孕期间不够安全的食物和出于营养原因需要限制的食物，希望能够对各位有所帮助：

1.高汞海鲜

这里有四种鱼类需要避免：箭鱼、鲨鱼、鲭鱼和罗非鱼。专家建议孕妇，准备怀孕的人和哺乳的人完全不能食用这些鱼，因为它们的含汞量很高，而水银会损害婴儿发育中的大脑和神经系统。

不过，海鲜应该被放进你的食谱，还有很多海鲜食物是低汞的。海鲜中的脂肪酸在婴儿的大脑发育中起着关键作用。事实上，专家建议孕妇每周食用760克的低汞鱼和贝类。

2.未经高温消毒的（生）牛奶和果汁

虽然有很多人认为生牛奶和生果汁对身体有益，但在怀孕期间喝这些饮料却会对健康造成严重威胁。主要是因为李斯特菌感染，这是一种十分危险的细菌感染、怀孕期间你被感染的几率会大大增加，这是因为你的免疫系统受到抑制。

李斯特菌潜伏在未经高温消毒的牛奶，奶制品，果汁和其他食物中，甚至在冰箱中也会继续生长，因此孕妇最好完全避开这些饮料。

3.冷藏肉类和熟食沙拉

冷藏熟食肉类中也存在着李斯特菌，像是火腿，烤牛肉，或是热狗等，除非在吃之前将它们加热到一定热度，否则都是不安全的，熟食沙拉也是如此。

罐头里的肉类和海鲜是安全的，但是这些食品中含有大量的钠，因此也不适合孕妇食用。

4.生的或未煮熟的肉，家禽，鱼，贝类和鸡蛋

生食或未煮熟的食物中可能会含有沙门氏菌和寄生弓形虫，这两种细菌都会感染你未出生的婴儿，并导致严重的健康问题。为了消除这种风险，必须要将食物煮至完全熟透。

5.能量饮料和过量咖啡

怀孕期间你可以摄入少量的咖啡，两百毫克的咖啡因对产妇来说还是安全的。但是能量饮料却是不建议产妇喝的，尽管有些能量饮料中的咖啡因要比一杯咖啡少，但能量饮料与血压升高和心律失常有关。

避免饮用含有“天然”能量增强剂的饮料，如人参，巴拉圭茶和绿茶提取物等，这些都是兴奋剂，在怀孕期间饮用是不安全的。

怀孕期间尽可能食用新鲜的，未加工的食物，你将会有效减少糖，钠和其他有害物质的摄入。

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