这份“熊家长”自查表，你都中招了吗？是时候要反省了

每隔一段时间，都会有“熊孩子”的新闻爆出，而且时常验证这么一句老话“每个熊孩子的背后都有一个熊家长。”

前几天，陕西西安俩“熊孩子”从32层居民楼往下扔砖头，差点砸到一位溜娃的阿姨。还好没人受伤，但可气的是，孩子家长回应称“又没砸到人，赶紧把孩子放了，别吓着我娃。”

简直了！如果说“熊孩子”是这世上最可怕的生物之一，那么比之更可怕就是站在他们背后的“熊家长”。以下这些事件无一不在印证着这个真理：

福州一家亲子餐厅，一“熊家长”怒砸吧台东西，还用孩子的尿不湿擦拭前台。只因这位宝妈便认为店员“攻击了我的孩子”。其实是店员劝说她儿子不要摔打玩具未果，请她去管一下。孩子爸爸称“我也惹不起我老婆”……

江西吉安一农业公司数千斤即将上市的小龙虾全被人毒死，经警方调查作案的放假在家闲着无事的俩“熊孩子”(未满14岁)。“熊孩子”父亲道歉称“我从小对小孩就管教不太严……”惹怒众人。

上海迪士尼一8岁男童碰到一名女子臀部，被女子讲了几句。然后男童妈妈立刻就爆了，指责该女子语言攻击她儿子，对其又打又骂。

……

有部名叫《镜子》的纪录片，不知道大家看过没?里面有个孩子的一句自白令人深思“我是一面镜子，我的面孔，能照出我是如何忠实于父母，无论是外表还是内心，与他们是多么的相似。”

以上的“熊孩子”可不就是被“熊家长”给惯出来的。这里有“熊家长”行为自查表，家长们请自查!

这世上有那么多的证，但没有父母资格证。而家庭教育对孩子对社会又极为重要。“天下无不是的孩子”这句话还是有一定道理的。

的确，我们是无法保证孩子不犯错，但可以阻止啊~不要再说“我的孩子还小，错了应该被原谅”，没有那么多应该，再说他总会长大。并不是生了孩子就能自然的胜任父母这个角色，让我们一起努力做个尽责的父母，好吗?

大家对于“熊孩子”“熊家长”有什么看法？

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