重组家庭，如何让Ta的孩子接受你？

在大多数人的眼中，重组家庭似乎处于一个尴尬而又奇怪的境地。电影、小说中的继父母大多和孩子相处不善，不过抛开成见，在实际生活中继父母继子女关系并没有那么戏剧化，但确实对于营造家庭的幸福感和维持家庭和谐至关重要。如今离婚率不断攀升，而许多人的第二次婚姻正是由于与继子关系不睦也宣告失败。

继父母可以成为继子女新的支持者——一个额外的关心他的成年人，甚至会在孩子成长的道路上起着关键作用。那么如何让对方子女接受自己呢？育姐有以下几个好建议：

快速给孩子留下好的印象

初次见面难免有些尴尬，双方都会感觉压力重重。为了减轻初次会面的压力，你可以和孩子快速地打个招呼，避免过度亲密和长时间地相处比如一起吃饭，也无需赠送昂贵的礼物。因为这些事情会给孩子施加额外的压力最后可能导致适得其反。随着时间的推移让孩子逐渐适应，把握好节奏，当他准备好了与你建立更亲密的关系，他会主动接近你。

给孩子留点时间

对孩子来说，再婚破坏了他们与亲生父母团聚的希望。当希望破灭时，孩子们通常会处于一个悲痛并难以接受地过程中。而此时的他们很有可能试图破坏一个新的婚姻，希望爸爸妈妈能重新回到各自身边。因此请尽可能地给孩子足够的时间和空间。如果父母过世了，你可以帮助孩子通过听故事、在房间里展示父母的照片或计划在父母生日时进行一些活动来纪念父母。建议给予孩子一个疏解的空间和足够的支持。

把继子女当作家人对待

如果继子女在他们的亲生父母之间来往，他们可能不会总是与你生活在一起。你或许认为，给予他们特别的招待会比较好。事实上，如果你像对待特殊的客人一样对待他们，他们不会觉得自己是家庭的一部分。相反，通过要求他们做家务、要求他们分担责任、督促完成家庭作业和参加家长会能更全面地融入他们的生活中。倾听和尊重他们的意见，并在场合需要时表扬他们。当孩子们被教导要为整个家庭承担一定的责任和义务时，他们会快速地成长起来并与你的关系更进一步。

保证孩子与亲生父母足够的相处时间

留出足够的时间让孩子与他的爸爸/妈妈一对一的相处，这将有助于他们在生活变化中更有安全感。当你和伴侣以及他/她的孩子们在一起时，偶尔让他们能单独呆在一起，这样孩子们会更乐于和你在一起。

维持稳定的友谊

那么何时才能在孩子心中有一席之地，成为他们心中真正的亲人呢？不要着急。至少在最初的几年里，你仅仅只是在以爱的方式和他们交朋友，但体验爱的感觉本身是一个谜，它不受我们的命令和控制。你可以先决定你们如何称呼对方：他/她的小名？妈妈或阿姨？或者一些特别的化名？

培养信任和诚实

信任是任何关系中的关键组成部分，孩子会通过观察你如何处理不同的情况来建立信任，这可能需要一些时间。你是否在积极地倾听？你对私人信息保密吗？你对他们的哪些方面表现出兴趣？孩子们能够察觉到你是否真诚。一旦你赢得了他们的信任，随着时间的推移，你可能会成为他们重要的知己，有时他们甚至不愿与亲生父母分享自己的问题反而来征求你的建议。

分享你们的兴趣并互相参与

比如你可能会和继女一起跳舞，没有她你或许永远也不会尝试；她可能喜欢时尚，当你透过她的眼睛去浏览商品的时候，你会发现一个全新的风格。好奇心是双向的，如果你热爱的网球或画画，而他们也对此表现出兴趣，那就引导他们去试一试，你可能会因此发现一个新的爱好伙伴。

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