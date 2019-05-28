孩子想玩手机怎么办？你的回答将会影响Ta一生！

估计家长们都明白，孩子玩手机害处非常多，不仅消磨他的时间、影响学习成绩，还会威胁眼睛的发展，如果是特别小的孩子，那么还可能影响到他们的语言和智力发展。然而虽然大家都明白玩手机对孩子发展不利，但有时候还是顶不住孩子撒娇，心软的妈妈可能轻易妥协把手机拿给孩子。

但事实上，此时妈妈们应该拒绝孩子的请求，这对孩子的好处也是显而易见的。我有一位朋友，夫妻两文化一般，但是他们的孩子学习一直很好，从幼儿园到初中每次考试都是前三。我这位朋友教育孩子的方法和别人都差不多，只有个规定，除了礼拜天其它时间都不能使用电子产品，而缺少了电子产品的诱惑，孩子的学习更加专注。

当然我们不能因为这个例子，就把孩子的学习成绩和不看电子产品划上等号，但是不得不承认，不让孩子接触电子产品可以避免孩子被诱惑，尤其是那些不会教孩子科学上网的家庭，而且这么做可以确保孩子眼睛健康发展，避免早早近视的情况。

那么在孩子撒娇的时候，我们如何拒绝孩子的要求呢？

1.限定玩耍时间

朋友的方法就非常好，很多美国硅谷的高管也在用，即便是电子产品行业大佬乔布斯，他也会限制子女使用电子产品的时间，比如非周末晚间不可以使用，周末使用的时间也有限制。

生活中，家长们可以和孩子做好约定，比如每次玩耍的时候只能15分钟，如果超过这个时间还没有主动归还，那么将会被剥夺下次玩耍的时间，时间久了孩子就会慢慢习惯于遵守。

2.尝试转移注意力

当孩子索要电子产品的时候，要自然的拒绝他：“今天咱们不玩手机”，然后向孩子推荐其它东西，比如给他一个玩具，或者和他来一场家庭游戏、给他讲故事，或者干脆带着他们出门散步、逛超市等等，这些都是非常不错的注意力转移法。

其实孩子之所以沉迷电子产品，是因为没有人陪他玩，他们只能和电子产品作伴。所以在生活中，家长们一定要多陪陪孩子，不要总让他们一个人玩，更不要买“智能机器人”等电子保姆替代自己。

3.父母要以身作则

任何一个孩子，一开始都不知道手机、pad是什么东西，而是因为大人们都在玩，所以孩子们也产生了好奇心，接着他们就会学着大人的样子，这里划一划，那里按一按，渐渐被里面的东西所吸引。而且父母每使用一次，孩子们玩的欲望也强烈一分。

所以想要孩子不沉迷电子产品，家长们就要做好榜样，比如爸爸们下班后不要窝在沙发里玩手游，妈妈们也不要在睡觉前刷微博、微信，而是多陪孩子玩游戏，这是预防孩子成瘾的最理想方案。

可能有妈妈表示，孩子已经沉迷了，该怎么戒掉呢？这里推荐邻居妈妈使用的一个方法：

邻居的小男孩非常喜欢玩Ipad，每次玩的时候都不吃不喝，在一次玩Ipad入迷从家里的楼梯滚下来后，邻居决定纠正孩子的习惯，于是她设计了一套解密游戏：

暑假某一天，小男孩像平常一样起床吃早餐，然后就找到了无法解锁Ipad，上面还贴了一个纸条：“妈妈今天把密码改了，以后密码每天都会更新，你必须通过妈妈设计的游戏才能获得密码。记住今天你必须要在下午3点前完成解密，否则就错过了得到密码的机会。下面游戏开始，先去收拾一下你的床。”

虽然很生气，但是小男孩禁不住Ipad的诱惑，开始收拾自己的床，然后在枕头下面发现了第二张纸条：“当当当~没想到你这么快就找到了，下面请把早晨的碗洗干净。”于是他在碗橱里发现了第三张纸条……

最后经过多轮解谜，小男孩找到了第一个也是唯一一个NPC——我，没错邻居妈妈提前和我通了气，让我做最后BOSS告诉孩子密码，至于为什么过了3点就错过机会，是因为我那天下午3天要出门办事。

随着孩子的熟练，邻居妈妈也逐渐加深了游戏的难度，甚至到最后要解数学题，而她为了能让游戏更有趣，特意买了很多解谜书籍。然后孩子慢慢就忘记了Ipad，因为他喜欢上了妈妈设计的游戏，平常还经常拖着妈妈陪他去玩密室逃脱，不能不说这是一次家庭教育的胜利！

孩子玩手机这件事情，最有效的方法就是不要让孩子能接触到，这就需要家长们做好表率，和孩子在一起的时候尽量少用电子产品。至于已经上瘾的孩子，建议多带孩子出去走走，他们很快会发现外面的世界比手机有趣多了~

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