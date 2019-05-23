十岁前，你得教会宝贝这8个技能！

在当今科技快速发展的世界里，孩子们可以选择的高科技产品实在太多了，这使得他们无法掌握实用的生活技能，不管是洗衣服、看地图，还是手写信。最近的一项研究发现，58%的3到5岁的孩子可以独立使用智能手机，但不到六分之一（15%）的孩子可以自己做早餐。教孩子们一些生活技能是非常重要的，这能让他们开始独立并学会谋生之道。以下八个生活技能请在孩子十岁前教给他们，很有必要哦~

1.洗衣服

有太多的青少年直到上大学时，还不知道如何清洗自己的衣服，不要让你的孩子成为他们中的一员。在孩子6岁左右，你就可以开始教他如何洗衣服了。你可以在洗衣机附近放一个脚凳，引导他加水和添加洗衣液，然后选择模式启动机器。你不用要求他们把衣服洗得多干净，记住你的目标只是让他们知道如何完成这项任务。

2.包装礼物

孩子们都很喜欢互相送礼物，如果把它们包装起来装饰一下会让人更满意。你可以教孩子如何剪纸和运用胶带，而大一点的孩子则可以在你的帮助下完成其他步骤，如去掉价格标签、找到合适大小的盒子、准备包装纸等。

3.写信

如果你的孩子还不会写字，你可以让他口述一封信并寄给家人，可以让他在信上画画，贴上邮票，然后把它放进邮箱。对于稍大一点的孩子你可以教他如何写信封、写信的格式等，然后让他们帮你一起写节日祝贺卡片。

4.准备一顿简单的饭菜

你可以让孩子帮你一起做饭，给他分配任务。制作水果沙拉对于幼儿来说比较简单，教他们用勺子把酸奶舀进碗里，然后加入预先清洗过的切块的水果。大一点的孩子你可以教他们如何清洗菜叶，还有怎么使用电饭煲煮饭。在孩子10岁时你就可以教他们如何炒菜了，刚开始你不用太苛求食物的味道，让他们注意安全，专注于实践，他们会做得越来越好。

5.使用导航

学会如何阅读地图是非常必要的（即使是手机上的地图），这可以培养孩子的方向感和认路的能力。不过只研究地图是很无聊的，你可以设置一个“战利品”。把玩具藏在院子里，然后画一个简单的草图来标记它们的位置。告诉孩子地图上的物体是如何与他面前的物体相对应的，或者你可以让他带路。

另外，动物园、博物馆和主题公园都有丰富多彩、易于阅读的地图。让他带领你在馆内穿梭，教他如何从一个地点到达另一个地点。

6.治疗伤口

从小培养孩子不要在看到血的时候慌乱，要保持冷静。你可以教他如何止血，如何清洗伤口，如何涂抹一些抗生素软膏，如何用绷带包扎。

7.打扫浴室

让孩子用抹布或海绵擦掉水槽上的牙膏污渍。厕所的清理工作相对复杂，可以教幼儿用消毒巾清洁盖子、座椅和底座，并嘱咐他们打扫完后要洗手。大一点的孩子可以用无毒清洁剂和马桶刷来清洁马桶。

8.购物时货比三家

教育孩子成为一名聪明的消费者需要进行许多实践。让他们在预算以内购物是非常重要的，有时你可以让孩子付钱。给他一些足够的零钱和一份采购清单，让他学会如何买经济实惠的物品。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)