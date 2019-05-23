买了一堆绘本，不知道怎么让孩子读？你需要这个方法

现在的家长都知道，绘本能帮助宝宝认识图形颜色、锻炼语言能力培养阅读习惯，是宝宝成长发育的好帮手。可是有些家长买了一堆绘本回来，却不知道怎么和宝宝一起阅读这些书。倘若只是把书丢给宝宝自己乱翻，那这些亲子绘本的功效只能说被发挥了不到50%！今天育姐就和大家说说怎么读绘本。

首先，当我们拿到一本绘本，和孩子坐在一起时，你不应该一直喋喋不休地念给他听。无论孩子会不会说话，我们应该尽量创造出一种“对话式”的阅读方法。

在这种方法里，家长只是帮孩子讲述绘本故事的人，扮演聆听和提问者的角色，关键要看孩子如何反应。如果想锻炼孩子识字说话，你只念绘本是不够的。他需要在和家长的互动中学习和锻炼使用语言，并体会到乐趣，同时建立紧密的亲子关系。就好比你光听音乐是无法学会演奏乐器的，练习和使用才是硬道理。

那么对话式的绘本阅读法是怎样的呢？

家长记住四个字母，分别代表四个步骤：PEER。

P指的是prompt，意为启发引导孩子说出书中的内容；E指的是evaluate，意为评论观测孩子说出的内容；下一个E指的是expand，意为家长对孩子所说的内容进行纠正和扩充；R指的是repeat，意为家长要让孩子重复一遍你扩充的内容，确保孩子理解并能使用。

听上去有些复杂？不慌，让我们带入真实的例子：

当我们和孩子读绘本时，发现孩子对书上的一个火箭十分感兴趣，那我们就可以开始提问

P——家长提问“这是什么呀宝宝？”

E——孩子回答“火箭”（即使不会说话，也会有更为兴奋地咿呀声，或者含糊不清的字句）

家长评论“对，这是火箭。”

E——家长扩展“这是一个蓝色和红色的航天火箭”（对绘本内容进行解释和拓展）

R——家长要求孩子重复“宝宝能说一遍这是什么火箭吗？”

经过了这样一个步骤，绘本内容在孩子的脑海里得到了重复，图案和文字也得到了对应，甚至还能了解到更多的知识。这种阅读法能应用在每一本绘本上，最终的目的是让孩子学会自主阅读，能把绘本内容重复给家长听。

知道了怎么阅读绘本，可不会选择合适的绘本一样是徒劳。

根据专家对孩子们心智的研究，不同年龄段的孩子会把绘本当做不同的事物，对待方法也不同。

1岁左右的孩子往往会把阅读绘本当做一种游戏的方式，而且只有在入睡前才能静下来。色彩鲜艳的食物、动物、交通工具等简单直观的绘本更受他们的欢迎，可能会对同一本书产生偏执的喜欢（甚至会撕咬绘本）。家长在这个阶段读的绘本，能帮助宝宝把字词和生活中的东西对应起来。

大一些的2岁孩子学会讲话后，会有强烈的表达欲，因此在读绘本时可能会抢答，指出自己知道的东西，动物类比如看局部认动物的脑洞大的绘本（洞洞书），很适合这个阶段的孩子。并且这个阶段一些习惯养成类，科普类的绘本也可以帮助他们修炼身心了解世界。

3岁以上的宝宝能沉下心来看完较长的故事绘本，主题包括家庭友情等，家长可以在读完之后与孩子分享心得，提出关于绘本的问题，甚至让孩子自编自演后续剧情也不错。

知道了大概分类，接下来是育姐的详细推荐：

一、看出版社

一家好的出版社会对绘本的纸质和内容包装进行把关，是帮助家长筛选的第一步，虽然不是本本精品，但是买到次品的几率会少一些。如果你不知道选择什么绘本，可以从这些出版社的销售榜单中挑选：

乐悠悠（中国少年儿童出版社）、

信谊（明天出版社）、

蒲蒲兰（21世纪出版社）、

爱心树（南海出版公司）、

浪花朵朵童书（北京联合出版公司）、

魔法象（广西师范大学出版社）、

歪歪兔（海豚出版社）

二、看作者

国际上有六大童书奖项，家长可以实时关注下，它们分别是美国凯迪克图画书奖、英国凯特格林威奖、国际安徒生奖、美国纽伯瑞儿童文学奖、英国卡内基儿童文学奖、ALA最佳童书大奖。无论是历年获奖童书还是作者，都值得挖掘。比如：

伊丽莎白·文宾斯伯根（《乐悠悠成长绘本》作者）

安野光雅（《奇妙国》作者）

安东尼·布朗（《我爸爸》作者）

宫西达也（《你很好吃啊》作者）

七尾纯，小林雅子（《可爱的身体》作者）

迈克尔·福尔曼（《谁偷了老虎的花纹》作者）

佐野洋子（《活了100万次的猫》作者）

当然，除了掌握绘本的选择方法和阅读方式，家长有条件的也可以给孩子买一个小书架或是开辟阅读角，让宝宝阅读的氛围浓厚起来。绘本数量不一定要多，但要跟得上宝宝的兴趣更换和年龄增长。如果你已经买了一堆，那么不妨先停下来，看看孩子喜欢哪些，按着那个方向再去挑选接下来的绘本。

最重要的是你带着孩子一起阅读，孩子们需要和家长亲密接触的阅读时光。

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