日本外教虐童视频曝光，园方曾一再否认

据日本媒体报道，日前，日本北九州市一家托儿所被曝出外教虐童丑闻，一名加拿大男外教动手打了一名孩子，另一名职员拍下了全过程，并将视频在网上曝光。据了解，此次虐童事件并非首例。

男外教动手打孩子，平时行为就粗暴

视频显示，当时，这名男外教正在给孩子们上课。突然，他动手打了一名趴着的幼童，可以清楚地听到“啪”的一声。接着，男外教抓着幼童的衣服，用力把他拎起来，并厉声质问他：“你为什么这么做？”，视频中不时传来孩子伤心的哭声。

通过其他视频片段可以看出，这名男外教平常对待孩子就很粗暴，比如倒拎着孩子、将孩子重重丢在地上、单手提拉孩子、用力拖拽有孩子在的帐篷等等。

拍摄这段视频的男员工介绍，虐童事件不止发生一次。3月中旬的时候，还发生过孩子被胶带捆绑的事情。

托儿所曾一再否认，直到看了视频

视频在网上曝光后，很快就引起了当地有关部门的关注。北九州市市政府两次派人去这家托儿所进行调查，但园方一直否认有虐童行为。直到看到相关视频画面后，托儿所这才承认有拉拽脖子、打屁股等行为，涉事的男外教也承认打了孩子。

托儿所的代理律师认为，目前还不能确认是否有日常虐待孩子的情况。托儿所接下来打算安装监控，对教英语的外籍教师也会定期了解教学情况。

至于这家托儿所能不能继续开办下去，还要等待有关部门的评估审核。

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