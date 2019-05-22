孕后患上荨麻疹别慌！这些护理要点全拿走

在怀孕期间，不管孕妈妈们有多小心，可有时还是会发生一些意料之外的事，比如荨麻疹。那么，在怀孕期间患上荨麻疹是否会对孩子产生影响呢？

关于荨麻疹

荨麻疹究竟是什么？实际上，荨麻疹也就是我们通常所说的风疹块，它分急慢性两类，当患者接触到某种易致其过敏的物质，其皮肤、黏膜小血管扩张同时渗透性增加时，身体就会出现水肿反应，这种情况就是荨麻疹。

怀孕前三个月妈妈如果不小心患上荨麻疹，宝宝先天性心脏病、因发育不良而产生畸形的这些问题风险性就会比较高。如果是在怀孕晚期出现这种情况的话，只要不是太严重就无需过多担忧，因为这时候，孩子已经发育完全，大部分情况下，不会产生太大的影响。

患上荨麻疹，如何调理

1.注意日常皮肤的保护

荨麻疹最为直观的表现就是皮肤肿痒，但一定要注意不能用手挠，因为会加重痒的程度，这种情况下，可以通过涂抹橄榄油的方式来试着缓解一下皮肤的瘙痒程度，注意冷敷热敷都不适合荨麻疹。

2.饮食上一定要小心

常言道“病从口入”，怀孕期间更加特殊，一定要注意饮食上的均衡，在患上荨麻疹的情况下更是要小心，注意回避易致敏的食物。

3.要进行适当的锻炼

荨麻疹非常容易复发，要想彻底治好它，最为重要的一点是要提高自身的免疫力，提升免疫力最为直接的方法就是进行适当的身体锻炼。

荨麻疹是否会自愈

一般来说，比较轻微的荨麻疹是可以自己全愈的。但也会有例外，如果情况相对来说是比较严重的话，是不太可能出现自愈的情况，这时候就需要借助医生的帮助了。

注意，如果情况过于严重，一定要在专业医生的指导下进行治疗，不可盲目用药，否则可能会对孩子产生非常大的影响。

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