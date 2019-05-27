“我爸不打不骂我、还给钱买好吃的，但我不喜欢他！”

我从来不喜欢用“丧偶式育儿”去批判别人，因为确实有不少家庭的生活条件比较差，爸爸们需要把更多的时间用在赚钱上。但这不代表我不支持对家庭完全不管不顾的爸爸，因为这对妈妈和孩子非常不公平。

记得前两年，央视除个个公益广告《提款机爸爸》，不到三分钟大家可以看一下：

妈妈带着女儿彤彤去取钱，然后像往常一样跟她说：“爸爸给我们钱，可以去买东西了”。女儿问：“爸爸不去吗？”。妈妈淡淡地回了句，“爸爸工作忙，乖啊”。

从抱在怀里到自己会走路，妈妈每次取钱都会带着彤彤，而彤彤对爸爸的记忆就只有这台提款机。于是她经常幻想，提款机爸爸会突然活过来，陪着自己荡秋千、骑自行车、写作业、一起睡觉……。

然而随着过年的鞭炮声，彤彤醒来发现原来这都是梦，爸爸今年又忙的回不来了……然而真正让人心疼的不是彤彤的伤心和落寞，而是她那句懂事的“爸爸，新年快乐”~

对于孩子来说，任何好吃的、好玩的永远替代不了爸爸的陪伴，但是中国爸爸有多少能提供足够的陪伴？有人做过调查，他们询问了2000位有3-6岁孩子的爸爸，结果超过八成的人都承认，自己工作很忙平常没什么时间陪孩子。

在中国家庭，超过半数的家庭，都是由妈妈承担育儿大部分任务，爸爸的比例只有10%左右，这就表示爸爸陪孩子的时间甚至没有爷爷奶奶多。

你想让孩子生活的更富足的一点，但是却不知道你对有孩子有多重要。

过年只是短短的相聚，知道爸爸要走，孩子匆忙收拾自己的衣服鞋子想要一起走，可等他收拾好之后发现爸爸已经走了……

《少年说》中，小姑娘叶雨欣哭着质问过：“一个月我能见你们几回啊？你们能不能多关心我啊？赚钱真的有那么重要吗？”

奇葩说有一起辩题是“爸爸每周陪伴孩子低于12小时，就被取消爸爸称号，你支持吗？”辩题一出来就出现了一面倒的情况，近80%的人都支持取消爸爸称号。

但是节目组采访孩子的结果却让人意外，3位的孩子的答案都是：不愿意。“因为他是我的爸爸呀，爸爸是我最好的爸爸，爸爸工作整天很辛苦，太不容易了。”

在最喜欢的玩具和爸爸陪一天之间做选择，他们也都选的是后者。

看到孩子的理解和体谅，你不扎心吗？

孩子的一生就像是一部电视剧，你需要一集一集的追才知道剧情发展到哪了。不同的是，电视剧漏看了可以第二天去看复播，而孩子的成长是不可逆的啊~

所以如果可以，请不要丢下孩子。

母爱是柔软的，她可以带给孩子安全感和关爱别人的能力，而父爱是理性的，他可以带给孩子自信心和自制力。

张的爸爸是大明星，如果我有个爸爸是个大明星一定到处炫耀，但是张却不愿提及自己的父亲，填表格碰到“父亲职位”，经常填的是工人或者修鞋的，有时甚至是下岗。而之所以这么做，是因为他怨恨父亲。

张出生后，父亲就一直在外面拍戏。他小时候长得瘦小经常被其他孩子欺负，因为没有父亲撑腰，性格也发内心孤僻，并且对父亲逐渐产生怨恨心理，这种心理也让他走错了路：两次吸毒被刑拘。

父亲是力量和榜样的象征，一举一动都会影响到孩子，有研究发现，男孩缺乏父亲陪伴会变得软弱，性格也偏向于女性；而女孩则会缺乏安全感，未来在和男性交往时比较容易焦虑和害羞。

此外在家庭中，因为更高更强壮，所以孩子往往很崇拜爸爸，当爸爸做的一些有责任心的事，他们更容易记在心里，和爸爸相处久了之后，就会更加有责任感和担当。

除开那些有时间但是不愿陪孩子爸爸，很多爸爸确实不得不为生活而奔波，但静下心来仔细想一想，赚钱的方法有很多，但孩子的人生错过了就真的错过了。

对于陪孩子，爸爸们也不用有太多负担，孩子非常容易满足，工作日只需要你们挤出一点时间陪陪他，哪怕只是聊会天，他们都会非常开心。放假的时候，把答应孩子去的地方都补上，他们也会记着你的好。

你不可能一辈子都在工作，但是却要当一辈子爸爸~

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