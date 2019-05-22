儿子智商随妈，闺女品行随爸，这话有道理吗？

孩子是爱情的结晶，是夫妻二人共同的产物，因此会在性格之上外貌上有着数不清的联系，毕竟基因会遗传给下一代。但是具体到哪一点上，许多人就搞不清楚了。

比如中国古代一直有句话“娘秃秃一个，爹秃秃一窝”，说的就是爸爸的秃顶对下一代的“杀伤力”比妈妈强得多。还有句话“一代好妻，三代好子”，说的则是儿子的智商往往和妈妈差不多水平，因此要娶一个聪明贤良的妻子。

但是这些真的有道理吗？是自然规律还是我们胡乱总结的呢？

孩子身高谁决定？爸爸妈妈五五开

孩子的身高受到先天遗传和后天因素的影响，比例大概是7:3，这也就是说爸妈的身高是孩子身高的基调。

一般下一代的身高计算公式为：

儿子身高 ＝(父亲身高＋母亲身高 ×1.08)÷2 （米为单位）

女儿身高 ＝(父亲身高×0.923＋母亲身高) ÷2

或者是：

男孩成年身高＝〔父亲身高＋（母亲身高＋13）〕÷2±7.5cm

女孩成年身高＝〔（父亲身高－13）＋母亲身高〕÷2±6cm

大家可以计算或者预测下哦。

根据研究发现，孩子的身高35%来自父亲、35%来自母亲，这也表示两方的影响力是五五开的。而且随着物质生活水平的提高，往往高个夫妻生高个孩子，矮个夫妻生比自己高一些的孩子。如果家长对自己的身高不满意，孩子可以通过后天的饮食运动来努力。

孩子智商谁决定？妈妈影响大一些

除去极少数“天才”的例子，孩子们普遍继承爸妈的智商，当然后天的饮食环境和培养教育也会有影响。研究表明父母对孩子感情深厚，能推动宝宝发挥潜能。

根据科学家评估，遗传对智力影响可以占到五到六成。因为人类决定智力的基因大多集中在X染色体上，而妈妈只提供X染色体，爸爸则在X或Y染色体中二选一不同的组合决定了不同的性别。

男孩的染色体是XY，但是Y染色体天生就比X短一截。别小看这一点差别，染色体上的DNA序列哪怕一个突变或者颠倒，生物就可能发展出完全不同的特性。所以作为提供X染色体的母亲，在智力遗传方面更有话语权。

但这不是绝对哦，因为少了的那一节也可能刚好完全不影响智力。女孩则是XX染色体，来自父母双方的影响基本差不多。

爸爸们也别灰心，研究人员指出，能从父亲那里遗传的其他很多由基因决定的特征，比如直觉和情感，对于释放潜在智力也非常关键。

孩子性格谁决定？父亲承担多一点

不过在现实生活上，父亲的角色在中国家庭中往往是较高的，所以可能子女会继承父亲的处事能力。而广义上一个人的智商（精明程度）可能会从为人处世、成绩、知识储备等各方面来评判，其中许多都会受到家庭环境的影响，因此才有智商受父亲影响多一些的看法出现。

这也在侧面反映了家长在孩子性格上面的影响比重——爸爸需要承担的责任更重一些。对于性格是先天主要还是后天培养主要，科学家也有不同的意见。但是相比较而言，传统社会里爸爸的性格影响力会更大一些，其中父爱对于女儿的影响尤为明显。心理学家认为：女儿的自尊、温柔等性格，都需要父亲来教导。而且父亲会给女儿传授大量的教训和经验，让她的性格更加丰富多彩。

但这不意味着母亲的角色不重要哦，如果一位父亲常年缺少对孩子的陪伴，那么当然孩子会“随妈妈”。

孩子长相谁决定？这个要看情况

长相和外貌由多个因素决定，因此不能一概而论。

肤色：这个基本上是均等受到爸妈的影响，趋近于平均值。如果爸妈比较黑（先天性），那么孩子白嫩的较少。

眼睛大小：大一些的眼睛是显性遗传，所以只要夫妻其中一人眼睛大，并且是纯的大眼基因，那么孩子基本就是大眼睛。但是如果其中一方基因不纯，比如爸爸是Aa(A代表大眼睛基因，a是小眼睛基因，从表现上来说是大眼睛），妈妈是（aa，表现为小眼睛），孩子则有Aa和aa两种情况，如图。

双眼皮：双眼皮也是显性遗传哦，所以几率和眼睛大小相同。两个单眼皮基本只会生出来单眼皮的孩子。

眼球颜色：亚洲地区的深色瞳是显性遗传，所以基本上蓝绿色眼睛的外国人和中国人结婚，生下来的宝宝也是深色眼球。

睫毛、耳朵：长睫毛和大耳朵是显性遗传，道理和眼睛大小相同。

秃头：脱发对于男性很不友好，是显性基因，对女性却是隐性，显隐性的意思就是两者同时存在，人体一定会表现出显性基因的特征。

这就造成了一个携带脱发基因的女性很可能头发非常好，也就是说，父母都不脱发，但是母亲仍然可能会带有遗传基因给儿子，导致儿子脱发。

你明白为什么英国皇室的男性们，都脱发得那么厉害了吧，即使娶了再多毛发旺盛的王妃，也抵抗不了这根深蒂固的脱发基因啊。

威廉王子和他日渐稀疏的头顶

总之，孩子的各项表现固受到爸妈的基因影响，但是后天的努力的确能有所改善或者抑制。怀孕的妈妈不要过度担心，已经生了娃的就在饮食和教育环境下多下功夫，让孩子最好的一面展现出来！

你家宝宝遗传谁多一些呢？

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