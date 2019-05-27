生娃时你都碰到过哪些尴尬事？医生都不好意思了！

几乎大部分妈妈会在怀孕时，会止不住好奇生娃时到底什么体验。即使请教生过好几胎的“前辈”妈妈，得到的讯息也大同小异、模糊不清。可一旦真正被推到了产房，才发现很多令人无比尴尬的事情！一面忍受生产的痛苦，一面还要分心掩盖尴尬，妈妈们真的好辛苦！

@淘气宝宝搞笑：因为当初我是先破水的，所以到医院医生检查之后，果断让打催产针，大概打了半个小时左右，就开始出现明显的阵痛，同时因为宫缩的原因，会有一些粘液伴有血丝一样的东西从下体排出。为了方便护士随时检查宫口情况，所以这个时候产妇一般是不穿裤子的。光屁股待在产房的感觉，特清凉……

而且有时候别人家陪产的丈夫也会不小心走进来，找东西盖都来不及……

@金橙子：当时快生了，护士过来就说要给我剃下面的毛毛，我听说不是只有剖腹产要这么做吗，结果人家说里面藏了好多细菌，对宝宝不好，一旦发生什么情况顺转剖就来不及准备了，然后我就乖乖听话了，感觉像只羊被剃毛。

@包罗圈八卦精：你们都没有我尴尬，我就是那个男医生来测宫颈开指的，老公也在真得超级尴尬！

我当时是妊高症，其实娃儿还没有要出来的迹象，需要催产，医生是男医生，说你回病房我看看你的宫颈情况，适不适合顺产。我当时有点尴尬扭捏了，因为我觉得这是医生的工作，其实没什么，应该得到尊重的，但是第一次真得有点不好意思哎~所以不好意思说，可能医生碰见这种情况比较多了，看出来了，就说不好意思了，那我给你找个女医生哈。我一脸特别抱歉的说好好。

真的有很多妈妈都是男医生接产的啊，不过阵痛太严重了，反正育姐我当时已经顾不上害羞了。

@黄小污妈妈：最尴尬的是在待产室时，本来医生判断我最不可能早生，因为宫口都没开多少呢，后来帮我导了一泡尿后，再一检查，天哪，瞬间开了两指了，都能摸到胎头了，原来是膀胱尿太多顶住宝宝了下不来啊，囧……

@马小跳111：因为我们这边医院产房外是一个过道，只可以医生通过，进来产房必须通过最外面的房间，再过一个过道，才能到的产房门口，结果不知道老公咋就进来的。我刚好在产床上用力，头抬起来就发现我老公在产房门口。后来我老公和我说，他当时什么都看到了，说下面怎么开那么大，还黑漆漆的，给我说的。

有一个不靠谱的陪产丈夫，反而给你添堵！

@果妈和三果：我生了三个宝宝，全都是顺产，真要说出有什么尴尬的，应该就是在产床上试着用力的时候把羊水喷到了医生的脸上。

还有，三个宝宝都是在水中分娩的。水中分娩都要提前灌肠，拉干净直肠里的东西再进入水里。前两个宝宝还蛮顺利的，第三个宝宝出生比较着急，医生在给我用完开塞露后没多久我就进入分娩区，宝宝也很着急出来，医生又怕太快，我会受伤，就一直让我憋着，少用力，可在为数不多的几次用力时，我硬是感觉自己都快要拉出粑粑了，在最后一次用力时，果然，世上最尴尬的事情发生了。孩子的出生，挤出了我的粑粑，Oh.my God，太尴尬啦！

@我是文艺小青年：对于我最残酷的是，顺产过程中把痔疮给催出来了，不是一般的那种，是大肠都要出来的痔疮。顺产完当天，是一个男医生给我做的产后检查，他看我光着下半身，躺在床上，用诧异的眼光看着我说，你这个情况比较严重，建议换个科室看看……

@emmalovesyou：最尴尬的就是，你忍受了羊水流光，不停痛苦的指检，家人的催促，众人面前便便，结果，不好意思，你不适合顺产，拉去剖了。

顺转剖，一次承受两份痛苦，简直欲哭无泪啊！

@皮皮蛇摸摸：生完，主任带着一堆实习生来看你下面，好多男的吗，加起来一共10多个，你生完动不了，还告诉实习生我的盆骨不错，可是如果孩子再大一点就生不出来什么的的，真想死一死……

看完上面这些妈妈的哭诉，育姐只想说，都是真的！剃毛指检脱光不小心排便这些都是妈妈们在生产时会碰到的！基本上隐私权，在生产时全都没了……

据说10个顺产妈妈，10个都大小便失禁，所以你们当时发生了什么尴尬的事情吗？

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