第一次产前检查hin害怕？别着急，你想知道的这都有~

第一次产前检查对准妈妈们来说是非常重要的，在产检中，医生所提供的建议有利于准妈妈们在孕期中进行一些计划以及个人护理。在第一次产检中，医生会了解你的各项情况，以及做一些检查，以便于提供一些有效建议。

什么时候第一次产前检查？

一旦在家怀孕测试为阳性，可以去预约打。许多医生会安排你的第一次就诊时间是怀孕的第8周左右。如果你有其他的身体状况，例如出现阴道流血、腹痛或者严重恶心呕吐等症状，你也可能就诊更早。如果你正在服用其他的药物，要尽快和医生联系。你的第一次产检所花费的时间可能是最长的，在产检中尽可能地提出你的疑问。

告知你的健康史

以下是你的医生可能会询问的问题：

1.妇科保健细节

你的月经周期是否有规律，持续的时间有多长

你最后一次月经的第一天是哪一天（确定你的预产期）

你上次月经后注意到的任何症状或有何问题（是否与怀孕有关）

你目前或过去有没有妇科疾病（包括性传播感染）

以往怀孕的详细情况

2.你以往的病史

慢性病和治疗慢性病的药物

药物过敏

精神问题

过去动过的手术

3.可能影响怀孕的一些习惯

吸烟

喝酒

吸毒

任何可能影响你情绪健康的问题

4.你家人的病史

你的亲属是否有慢性病或重病

基因和遗传缺陷史

你的医生会问你：

包括你，宝宝的父亲，或是家庭的任何一个人，是否有遗传疾病，或出生时有缺陷。

关于上一次所服用的药物和保健品，以及你是否饮酒。

花些时间思考一下你平时可能接触过的其他潜在毒素。

让医生知道你最近是否有皮疹、病毒或其他感染。

产前基因检测

医生可以为你提供各种筛选测试，这些测试可以为你提供一些有关宝宝患唐氏综合征以及其他染色体问题和出生缺陷风险的信息。在怀孕的第一阶段，你可以在9-13周接受血液检测。血液和超声波检测一起被称为妊娠早期联合筛查。

做检查和测试

一些医生会在你第一次产检时做超声波检查，如果你没有任何病史或问题的话也可以不做。以下是一些常规检查：

全身检查

盆腔检查，来检查异常细胞，这些细胞可能会预示着宫颈癌

尿样检验

检查贫血状况

给你提供之后的建议

医生会给你提供关于饮食健康、饮食禁忌、体重等方面的建议，你会了解一些孕早期的常见不适症状，以及需要注意的一些症状。你的情绪健康是非常重要的，医生会在孕期检查你是否有抑郁的迹象。如果你感到情绪沮丧或焦虑，要及时联系医生。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)