关于配方奶的N个疑问，高级育婴师为你在线解答

有些妈妈坚持母乳喂养孩子，但当遭遇母乳不够或者时间不足的时候，也可以使用配方奶来补充宝宝的饮食。不过并不是每个宝宝都需要配方奶的补充，因人而异。关于配方奶，麻麻们有着N个疑问，别着急，高级育婴师为你在线解答~

母乳喂养的宝宝可以用配方奶补充饮食吗？

可以，用配方奶补充母乳喂养宝宝的饮食是完全安全的。一些回归职场的妈妈决定给宝宝补充配方奶，因为她们可能很难定时给孩子哺乳，但是也不想完全放弃母乳喂养，毕竟母乳喂养对宝宝是有好处的。尽管配方奶提供了宝宝所需的大部分营养，但它缺乏独特的免疫因子来保护宝宝免受某些疾病的侵害。

给宝宝补充配方奶会影响泌乳量吗？

母乳的供应取决于宝宝对母乳的需求，所以哺乳的次数越少，妈妈的乳房泌乳量也就越少。建议每周补充一两瓶配方奶，这个频率对泌乳量的影响最小。

如何判断宝宝是否获得充足的母乳？

许多母亲担心她们没有喂饱孩子，这里为大家介绍三种方法，可以判断孩子是否已经吃饱了：

1.没有足月的婴儿如果得到了良好的照顾，就会经常出现芥末黄色的大便。如果宝宝获得了足够的母乳，家长可能每天会需要帮他换6到8次纸尿裤。

2.每周给宝宝称几次体重。在头三个月，宝宝应该平均每月增长800-1000g。在4到6个月之间，宝宝每月增长500-600g。

3.每24小时至少哺乳7次。即使孩子一直想觅食，也并不意味着他饿了，一些婴儿只是为了让自己舒服或是渴望与母亲接触。

什么迹象表明宝宝需要补充配方奶来促进生长？

如果对宝宝的体重增长或饮食习惯有任何顾虑，可以找医生询问。以下是一些值得询问的症状：

1.比正常体重轻更多。婴儿在出生后的前五天体重下降10%，但到2周，应该会恢复到出生时体重。

2.哺乳后，乳房感觉不到柔软，这可能是宝宝没有摄入足够母乳的信号。

3.宝宝5天左右的时候，一天内换不到6次纸尿裤。

宝宝什么时候开始可以补充配方奶？

建议在宝宝足月后再摄入配方奶，医生往往也建议一个月左右。一个月后，宝宝随时可以补充配方奶。

初次使用奶瓶的最好方法？

婴儿最初拒绝瓶装的配方奶是很常见的，这可能需要家长不止一次的努力。一些婴儿会妥协，如果他们饿了就会喝妈妈给的任何东西。为了让这种转变更顺利，家长可以试着在宝宝饿的时候给他奶瓶。

可以把母乳和配方奶混合在一个奶瓶里吗？

医生建议最好不要将两者混合，因为如果宝宝没有喝完，就会浪费辛苦泵出的母乳。可以先给宝宝喂母乳，如果他看起来还饿，就给他一瓶配方奶。

补充配方奶会给宝宝带来什么影响？

如果开始定期补充，宝宝可能会开始拒绝母乳。因为使用奶瓶时，喝奶的速度比直接吮吸快，所以宝宝会更喜欢使用奶瓶。

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