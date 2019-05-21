验孕方法辣么多，到底哪种靠谱？

女性怀孕后，会出现一些典型症状，比如最明显的就是月经停止，除此之外还会出现女性乳房胀大、尿频等情况，更是会伴有呕吐、情绪不稳定等表现。不过，最终判定是否怀孕还是要靠一些科学的方法，我们一起来看看到底哪个方法最靠谱：

体温测量

我们都知道，人体的正常温度是在36-37度，但怀孕初期的孕妈妈体温会稍稍高出常人，到了怀孕中期的时候，其温度会逐渐恢复到之前的正常状态。因而，通体温测量是判断怀孕的有效检测方法之一。

刚刚怀孕的妈妈们，其体温多在36.9℃-37.2℃之间，体温升高是怀孕初期的正常现象，如果这种现象持续了大概将近一个月的时间，就基本可以认为是怀孕的症状。

B超检查

孕妈妈在进行B超检查时，如果子宫内出现了圆形光环，这就说明是怀孕了。

B超检查是检查怀孕最常见也是最具有权威性的方法，但我们需要意识到，B超检查是需要合适的时间阶段的，一般在怀孕42天后再做B超检查比较合适，建议尊医嘱。

HCG血液检查

当孕妈妈怀孕之后，之前在其血液和尿液中存在的HCG将会有所增加，因此，检测女性体内HCG的量也是判定是否怀孕的一种方法，进行HCG血液检查的最佳时间段是在性生活后的10天左右。

晨尿检查

由于晨尿中含有的激素含量比较高，能够使怀孕检查结果更加准确，因此常被用来进行早孕检查。

通常是使用验孕棒或者是用试纸进行检查。在准备怀孕阶段的女性，进行性生活10天后就可以进行自行检查，通常会使用早孕试纸或者是验孕棒来检测晨尿中的激素水平。

目前为止，检查怀孕的方法简直是数不胜数，民间还流传了很多，建议大家可以先用验孕棒检查，之后再到正规医院进行检查。需要注意的是，一定要选择那些正规的医院，从而确保检查结果的准确性和权威性。

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