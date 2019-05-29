夫妻爱爱被孩子撞破，如何体面地缓解尴尬？

夫妻生活需要一些私密的空间，毕竟情到浓处难免会做一些温情的事情，可是自从有了孩子之后，温情就可能会变成让人尴尬的事故，尤其是当孩子会跑会跳甚至是会说话的时候~

小郭小晴已经结婚七年，虽然到了“七年之痒”，但是二人关系依然非常融洽，因为一直都是和女儿一起睡，所以夫妻之事大多掩掩藏藏无法尽兴。上个月，夫妻两终于决定和5岁女儿分房睡，想要过二人世界。

但是女儿却不情愿，一直哭闹不同意被爸爸妈妈甩掉，最后小晴决定各退半步，晚上不关门，卧室刚好也是门对门，这样虽然分开睡但是感觉上还是在一起的，女儿也在抽泣中妥协了。

摆脱了小灯泡，小郭小晴终于可以自由地说夜话、过夜生活。不过孩子毕竟刚开始独自睡，缺乏安全感，有时半夜会醒来，然后跑到夫妻两房，门前，结果好巧不巧给她撞破了好事：“爸爸，你趴在妈妈身上干嘛？”

看到睡眼惺忪的女儿，夫妻俩尴尬当场，一时不知道如何回答。随着女儿的再次追问，小郭急中生智：“爸爸和妈妈在玩叠罗汉。”然后就赶紧催促孩子睡觉去了。

本以为事情结束了，没想到第二天去幼儿园的路上，女儿和小晴说她准备和其他小朋友玩叠罗汉，这可把小晴吓了跳，赶紧装作生气的样子让女儿不准再提及此事，更不能和其他小朋友玩这个游戏，此事才告一段落。

无论是分房睡还是不分房睡，总会有夫妻被孩子撞破好事，而在面对孩子的灵魂拷问的时候，大多不知道如何回答，只能随意敷衍一下，而敷衍的答案也非常搞笑：

“小时候看到了就问在干什么！强悍的爸爸说骑马，我说我也要骑马！然后我就骑在爸爸身上随着节奏一上一下。”

“女儿三岁时，我和老婆半夜爱爱被她看到了，正当我不知所措，不知道怎么回答时，她来了一句：你是在帮妈妈打针吗？”

“有一次动静太大把孩子吵醒了，孩子看到说：你俩在干啥啊，我对儿子说：外面刮风了，怕把你妈刮跑，压住你妈就刮不跑了！”

……

也有孩子奋起保护妈妈：

“嘿咻时被儿子撞见，哭着冲过来把我一顿打。边哭边喊边打说别欺负我妈妈，让我哭笑不得。”

“我儿子一岁半，有次和老公亲热被他看到，他马上拿了橘子就往他爸爸身上扔，扔了好几个，还把他往下拽。”

……

同房被孩子撞见，父母如何回应才能既化解尴尬，又不让孩子疑惑和害怕呢？

首先要调整好自己的情绪，因为被打断好事，必然会害羞或者生气，此时记得要及时这种情绪消化掉，然后在调整身体姿态的同时，把注意力转移到孩子身上，记住这个过程一定要自然，不能给孩子看出破绽。

当孩子问“你们干什么呢？”时，就要根据他们的年龄做好应对，如果是非常小的孩子，那么就转移他们的注意力，没两天他们就会忘记这件事情。而稍大的孩子就不太好糊弄了，此时不妨给孩子上一堂性教育课。

一般建议从反问句开始，比如：“你觉得爸爸妈妈在干什么？”着重了解孩子的好奇点，而不是还对于自己的尴尬而耿耿于怀。如果孩子一直问个不停，那么也要及时打断他，因为解释太多孩子没法接受那么多信息，特别是此时你没有做好传授性知识的准备。所以找个机会安抚孩子睡觉，然后在接下来的日子里，利用孩子的好奇心，逐渐进行性教育。

当然也有孩子一句话不说，赶紧回去装睡，这说明孩子觉得这个场面让他很不舒服，我们也不知道他是不是知道爸爸妈妈在干什么。建议这类孩子暂时不要主动和他们交流，而是过几天再了解他们当时的心情，并且进行适当的性知识的教育。

还有一类孩子，他们会出现明显的负面情绪，比如害怕、大哭、生气等等，此时爸爸妈妈一定要及时和孩子沟通，了解他们为什么会有负面情绪；此外还要要及时告诉孩子刚刚不是打架，爸爸妈妈依然深爱着对方；这事情是我们的隐私，我们没和你一起，不是我们不爱你了等等。这么做就是及时舒缓孩子负面情绪，以免影响他们的成长。

最后就是最重要的一件事情，以后爱爱的时候一定要提前做好准备，尽量避免同类的事情再次发生。此外也不要因为这种事情，影响到未来的性生活~

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