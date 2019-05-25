配方牛奶该怎样储存？快pick这篇攻略

保证配方奶的干净是为了保证宝宝的健康，为了防止配方奶被污染，请遵循以下安全储存配方奶粉的原则。

当宝宝没有喝完奶时

如果你倒出一瓶奶，在室温下放置了一个多小时，就应该扔掉它。如果你的宝宝已经喝了奶，但一小时内没有喝完，也要扔掉它。不要冷藏或是再次加热，因为细菌会渗入瓶内，污染奶，这会导致宝宝生病。

已经冲了一瓶奶打算待会用时

配制配方型奶：一旦你将粉状或液体浓缩配方与水混合之后，放入密闭的容器中，立即冷藏。不要在冰箱外让其冷却。放置24小时后，就应当将剩下的扔掉，因为细菌可能已经产生。

即食型配方奶：一旦你将即食型奶打开后，一定要将其储存在密闭的瓶子中，立即冷藏。放置48小时后，就应当将剩下的扔掉，因为细菌可能已经产生。

小贴士：给瓶子贴上你打开牛奶的日期，用你认为最简单的方式（便利贴或在手机上设置闹钟等）就可以。把日期最新的放在最后面，时间最长的放在最前。

随时使用时

预混配方牛奶：外出时最安全的选择是携带一个未开封的预混合配方容器和一个干净的空瓶。当你打算给你的宝宝喂奶时，把配方牛奶倒进瓶子里马上食用，不过预混配方牛奶可能价格会比较高。

奶粉：出门前，把预先准备好的奶粉放入干净的瓶子里。把热水倒在保温瓶里，这样可以保持大概4小时的热度。将水和奶粉混合之后，在手腕上撒几滴奶来检查温度，确保它是温而不烫的，然后马上食用。

小贴士：虽然有些宝宝喜欢加热过的瓶子，但没有任何医学依据要加热配方牛奶。所以如果你的宝宝食用室温或冷的配方牛奶没有问题的话，可以跳过加热步骤，这也会让你自己更轻松。

从冰箱拿出的奶加热时

你可以把一瓶冷藏的配方奶放在比较烫的热水中加热，然后轻轻搅动几分钟。或者把瓶子放在一个装有热水的碗或锅里，直到奶变得温热。千万不要使用微波炉加热，因为微波炉加热液体会受热不均匀，烫伤宝宝的嘴巴。

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