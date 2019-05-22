女人夏季易宫寒，莫贪凉！

子宫是宝宝来到这个世界之前所住的第一所小房子，它除了孕育生命还有着极其重要的内分泌功能。子宫对于女人的重要性，没有其他任何器官可以取代。女性朋友应该保注意保护自己的子宫，避免让子宫受寒，宫寒会给女性的身体健康带来很多负面影响。

夏季贪凉，容易宫寒

夏季对凉爽的需求一定会超过其他三个季节，各种解暑纳凉的方法都被人们充分利用，比如几乎一天24小时开着空调，穿着短裤、短裙、冷饮等等。

有些有养生意识的女性，待在办公室长时间开空调时，会给自己披一件空调衫。很多年轻的女性朋友却对此不以为然，反正自己很年轻，多吹一会儿空调，应该没什么关系。就算是在办公室内午睡也是不披不盖。长时间下去这些年轻的女性朋友，很可能会患上空调病对子宫造成影响，出现腰酸背痛、月经异常、痛经的症状。

作为女性需要明白的一点是，宫寒不仅会在冬季气温低时出现，炎热的夏季不注意生活细节，一样会引起宫寒。夏天穿短衣短裤、露脐装没有问题，但如果这样的装束长时间待在空调房里，非常容易使腹部受凉，子宫也会跟着遭殃。

另外，年轻的女性在夏季尤其喜欢吃冷饮。这种凉爽的感觉对解暑有一定作用，但对子宫来说却是一种伤害。贪凉贪吃冷饮，会使女性宫寒的可能性增高。

宫寒重在预防

即使是已经没有生育需求的女性，也应该好好保护自己的子宫。千万不要觉得反正已经不打算再生，即使是宫寒也无所谓，因为宫寒除了会对女性的生育造成影响以外，还会引起女性身体的其他异常。

宫寒对女性影响最显著的一个症状就是痛经。女性的身体是否健康和月经周期的变化，经量的多少，是否会发生痛经有着密切关联。当女性的身体被宫寒侵袭后，月经周期很可能被延长。

如果再告诉大家，宫寒会降低女性的的颜值、影响女性的性欲，是不是就觉得宫寒不再那么无所谓了呢？宫寒真的会让女性的面部出现黄褐斑，性生活时缺乏激情，感觉很沮丧。

在夏季时如果想要预防宫寒，切记一点：莫贪凉。女性要好好保护腰腹部，注意保暖，保持作息规律，认真照顾呵护子宫，防止宫寒的发生！

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