一个扎心的问题：你怀孕胖了几斤，生完瘦回来了吗？

世界上曾经有这样一群女人，她们魔鬼身材腰肢“盈盈一握”，纤细可人。可随着怀孕的月龄加大，不仅腰渐渐没了曲线，甚至整个人都“膨胀了”。

本想着生完孩子就能恢复体重恢复身材，可是往秤上一站，无情的数字简直催人泪下！

她们是谁？她们就是伟大的母亲！

新西兰的一位营养学家朱丽叶最近刚生下第二个孩子，她在个人网站上诚实地和大家分享了生完后的身材情况：这是生完后24小时，肚子几乎和37周差不多大，根本没有瘪下来。连营养学家都没办法在控制好自己的体重，只能说怀孕生娃对女性的“杀伤力”太大了。

朱丽叶晒出的生产完的图片

有时候甚至会出现一些尴尬的场景，育姐前两天看见了一位许久不见的怀孕邻居，于是过去打招呼顺便问问孩子预产期是什么时候，结果人家告诉我，孩子早就生了，现在的肚子是胖出来的……

总之在这个问题上，有无数妈妈含泪表示，真的胖了！

5个人抬，有没有数学家来计算下大概多重

肉松弛了也很悲伤啊 还我紧致细腻的皮肤！

反正和160杠上了 暂时瘦不下来了

都怪老公！把我喂胖了！

不是不想减肥，为了给孩子喂奶，营养得跟上啊

喂完奶感觉要喝两大瓶水，吃很多才能补回来，怎么瘦？

50-20=30 所以还是胖了30斤啊可恶

医生，答应我不要这么诚实好吗？

然而，真的有的妈妈却瘦的很快

对比一下内心更是悲伤了，还有满满的羡慕嫉妒恨……

你们能不能教教我，怎么做到的啊！！

孕期增重合理范围是多少？

虽然能体会和理解各位妈妈想给孩子足够的营养，因此自愿或者被迫喝下了无数鸡汤、排骨汤、各种营养品的心情，但是孕期体重的增长，还是要把握一个度。一来不会被高血压等病症骚扰，影响分娩，二来产后身材恢复也能简单顺利些。至于这个合理范围是多少，妈妈们参考下面的计算方法：

第一步：计算孕前BMI=体重(公斤kg)/身高的平方(米m)

BMI<19.8 偏瘦，孕期总增重12.5-18公斤为宜;

BMI在19.8~26之间 正常，孕期总增重11.5-16公斤为宜;

BMI在26.1~29.9之间 超重，孕期总增重7-11.5公斤为宜;

BMI>30 肥胖，孕期总增重大于6公斤属于正常。

第二步：计算安产理想体重 (孕前的BMI×0.88+6.65)×(身高m)的平方

（例如身高155cm、妊娠前50kg的理想体重为59.97kg、7~10kg是孕期的体重增加适宜范围）

孕早期 1~15周 ：总体增长1~1.5kg

孕中期 13~27周 ：每周增长0.25~0.5kg

孕晚期 28~40周 ：每周增长0.5kg

第三步：注意事项

孕早期：在这个阶段妈妈无需增长过多体重，适当的波动不会对宝宝造成影响，甚至部分妈妈会因为孕吐体重减轻。如果早期体重增长滞后，后面6~7个月赶上即可，超重则需要节制。

中期和后期：注意记录自己的体重，每月不足1kg或超过3kg就要引起重视，对饮食做出改善。

最后，希望各位要生的和已经生了，将来可能生的女性朋友们都美丽又漂亮！

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