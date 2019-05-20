暴徒为抢包，将母女二人拖下楼梯

据英国《每日邮报》报道，5月6日，美国某大楼发生一起抢劫案件，一名男子尾随一对母女，趁母女上楼时，男子凶狠地将妈妈的手包抢走，同时将母女俩暴力拖下楼梯。这一过程被监控完整拍下，画面触目惊心！

男子尾随母女，抢走手包致二人摔下楼梯

据了解，这起案件发生在美国加利福尼亚州圣何塞市的一处办公大楼里。监控视频显示，事发时，妈妈正牵着女儿上楼梯，一名穿着连帽衫的男子从远处走来，跟在母女俩身后。突然，这名男子伸手抢夺女子的手包，母女二人也因此被狠狠地拖下楼梯。随后，这名男子夺走手包，驾驶一辆黑色雷克萨斯逃离了案发现场。

警方成功抓获嫌疑人，男子是惯犯

根据对作案者及其驾驶车辆的描述，警方认为该罪犯和其他抢劫案件也有关。警方表示，抢劫犯的作案对象都是带着贵重手提包的亚洲妇女。

5月11日，警方在卡布雷拉家里将其抓获归案，同时找到了他与其他抢劫案有关的证据。据悉，卡布雷拉曾因入室盗窃被抓，假释出狱后因抢劫和违反规定再次被抓回。

圣何塞警察局局长埃迪•加西亚(Eddie Garcia)表示：“庆幸的是，警方及时抓住了抢劫犯，保护了民众的安全。”

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