12岁男童控告亲生父母，理由让人震惊！

说起这段时间上映的电影，大家是不是都会想到《复仇者联盟4》，的确这部电影自上映起一路高歌猛进，票房和口碑双丰收，同时也给其他同档期的电影造成了不小的冲击。但是，有一部电影却悄悄地成功突围，靠着超高口碑大逆袭，在5月15日票房突破3亿元，它就是黎巴嫩电影《何以为家》。这部既没有明星加盟也没有酷炫特效的小语种文艺片，究竟凭什么收割的票房呢？

《何以为家》讲述的是一位叫做赞恩的小男孩的故事，真实再现了黎巴嫩的难民生活，看完令人唏嘘不已。当12岁的赞恩出现在法庭上，镇静无比地说出那句“我要起诉我的父母，因为他们生下了我”时，他的每一个表情都充满着绝望和死寂。

我们常说父母有生养之恩，为什么赞恩却要以此之名控告父母？在他身上究竟发生了怎样的故事呢？其实，发生在赞恩身上的故事只是黎巴嫩的一个缩影而已。

12岁左右的赞恩，为了躲避战争，和父母、兄弟姐妹一家子非法生活在黎巴嫩的贫民窟。居住条件非常艰苦，没有像样的房间，所有人都睡在地上。父母对孩子们也完全没有教育的想法，只希望他们可以快点长大，好分担家里的压力。怎样分担呢？男孩子去小店做零工卖力气，女孩子则可以卖掉换钱。即便是小小年纪的赞恩，也已经要每天去小店整理货物、送货，比他更小的妹妹萨哈也会时不时和他一起上街去卖果汁，以维持生计。

深谙世事的赞恩眼中有着和年纪不一样的老成，他熟练地游走在充满危险的街头，和其他孩子一起抽烟，笑容从来不会出现在这个男孩脸上。当发现自己最爱的妹妹萨哈初潮时，他立刻就意识到了妹妹会被安排结婚，出于保护妹妹的目的，赞恩不仅帮助妹妹洗裤子、偷卫生巾，还千方百计教导妹妹如何隐瞒这件事。

但是现实是残酷的，赞恩的父母还是发现了这件事。为了补上上涨的租金，父母将妹妹萨哈“嫁”给了房东阿萨德，此时的萨哈连12岁都不到。赞恩拼命想救下妹妹，可是力量悬殊，这是一场毫无悬念的败仗。

没能救下妹妹的赞恩愤而离家，开始了自己的流浪生活。可是这样的大环境下，哪里有世外桃源呢？即便遇到了好心人拉希尔，也只是短暂的欢乐时光–同样是非法居民的黑人女工拉希尔在外出时被警方拘留，再也没回来过。只留了赞恩和自己年幼的儿子约纳斯。

12岁的赞恩努力过，挣扎过，想尽办法筹钱，来养活自己和约纳斯，但是最终还是被房东赶了出来，绝望到极点的赞恩只好卖掉了拉希尔的儿子约纳斯。

深觉人生无望的赞恩回到家中，意外得知妹妹萨哈因为难产已经去世。积攒在胸中的怒气瞬间爆发，愤怒至极的赞恩拿起刀冲到阿萨德家砍伤了他，也因此被判刑。就在这时，刚刚失去萨哈的母亲竟然又怀孕了，甚至还高兴地说这是“真主的礼物”。然而赞恩深知，这个孩子的未来也不过是和自己、萨哈一样可怜又无助罢了。于是在监狱里的赞恩打电话给电视台，表示自己要控告父母，于是就有了法庭上那段催人泪下的话：

身为父母，所肩负的责任绝不仅仅是将孩子带到这世上而已，养育也绝不仅仅是给孩子一口饭吃就够了，如何教导一个孩子成长，这是所有父母都需要一直学习的课题。

更令人心酸的是，电影观众们在惊叹于赞恩的演技时，却惊讶的发现，饰演赞恩的男孩与赞恩命运相似，这不是一部刻意演出来的电影，这就是他真实的生活。哦对了，赞恩就是男孩的本名。

我们生活在一个和平安稳的国家，可是又有多少家长真的尽到了“养育”的责任？又有多少家长稍不顺心对孩子动辄打骂？这些家长们真的反思过吗？为人父母，生而不养，何以为家？

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