赵丽颖、章子怡伤心流泪，明星都中招的产后抑郁有解吗？

对于产后抑郁，很多人都觉得是因为缺钱、缺时间，或者是因为带娃太辛苦。然而很多明星生活条件都比较好，可以住高级月子中心，孩子也可以请月嫂照顾，但是她们产后也患上了抑郁症……

近期娱乐圈喜报不断，隔三差五就传出生娃的喜讯，随之而来的也有很多让人揪心的事情。

此前冯绍峰在接受采访时表示，丽颖在生完孩子后变得非常敏感，一点小事就会让她伤心落泪，有好几次因为孩子哭她也哭了起来。平时看冯绍峰也是各种不顺心，有一次他正在给孩子喂奶，赵丽颖看着看着就哭了起来，边哭边责备冯绍峰不够温柔。

不只是赵丽颖，很多明星也有类似的经历。

袁咏仪在接受阿雅访问时也表示，她在生孩子时也患上了产后抑郁，并且长达半年之久。那段时间她经常和老公张智霖吵架，直到有一天张智霖说她再这样就没办法生活下去时才猛然回头，慢慢接受治疗并逐渐康复，挽救了陷于离婚边缘的婚姻。

无独有偶，秦海璐在节目里也表示过，生了孩子之后也患上过抑郁，不知道为什么只想哭。而且因为每天都哭，眼球因此受损，医生建议她做双眼皮，以免眼球继续受到损伤，也因为这个原因，秦海璐才去做了双眼皮。

除了国内，国外的一些明星也有类似的烦恼，名模克莉茜·泰根就曾跟媒体透露，她遇到过产后抑郁的问题：“很多时候，我都待在沙发上，没有精力上楼睡觉。丈夫约翰就陪我睡在沙发上。我在家动不动就要哭起来。”

物质生活无忧的明星们都会患产后抑郁，更何况生活中那些普通妈妈。

楼下有个妈妈，30多岁才有孩子，因为年纪比较大再加上剖腹产，产后只能一直躺在床上休养。晚上孩子哭闹的时候，婆婆闻声过来，不仅没帮忙哄孩子，还不断唠叨：“生个孩子跟干了什么似的，矫情个啥？孩子都不哄，别人不睡觉啦！”为此两人大吵了一架，她气的把奶都憋回去了，没能给孩子喝上母乳也变成了她的心结，并且因此抑郁了好几年。

产后抑郁从来就不是小问题，常听报道说哺乳期妈妈患了抑郁后带宝宝一起自杀的新闻，所以在生孩子之前，整个家庭提前做好准备：

1.准备生活用品

在孩子出生前，就要做好相关准备，妈妈和宝宝的生活用品都要提前准备好，比如宝宝的衣服、被褥、纸尿裤、奶粉等等，并且要为母子准备好舒适的房间。

2.注意锻炼身体

在怀孕期间，妈妈们不能总是静养，而是多进行一些体育锻炼，以提高身体素质。尤其是那些经常坐办公室的准妈妈们，每天要参加一些有氧运动，增加心肺功能，这样产后恢复得更快，从而能迅速进入母亲这个角色。

3.做好知识储备

要提前学习一些生产和育儿知识，这样宝宝出生以后，不至于手忙脚乱。比如在孕期积极阅读一些书籍、听听讲座、观摩喂奶方法和洗澡方法，了解抱孩子的正确姿势等等。此外还要了解一些儿童常见病的防治方法，从而对一些意外情况有思想准备。

4.良好家庭氛围

对于生孩子这件事情，家人不能有抱怨和职责，尤其是孩子的性别方面，不要重男轻女，要愉快地的接受孩子和新妈妈，给她们创造良好的家庭氛围。在产妇被推出产房的时候，也不要一直围着孩子转，而是多给产妇一些鼓励和安慰，让他们感觉自己被重视。

5.产妇自我调节

“女人本弱，为母则刚”这其实是碗毒鸡汤，当了妈妈也可以软弱，情绪不好的时候也可以任性；母乳对宝宝好，但是奶粉也很好，没有母乳也能把孩子喂养的很好，未来发展也不会有太大区别。

6.丈夫要多体贴

坐月子期间，丈夫一定要把陪产假充分利用起来，陪好老婆、照顾孩子，比如帮产妇擦身、给孩子换尿布等。有些丈夫担心孩子影响自己睡觉会自己去客厅睡，这妥妥是渣男的表现，自己是舒服了，但是却让产妇倍感委屈，很容易导致抑郁。

另外新妈妈们也要多使唤老公，不要因为心疼老公或者觉得他们笨手笨脚就不愿意使唤，而且为了能物尽其用，在怀孕期间就要拉着他们一起去上保健班、一起看书学习如何带娃、提前做好育儿分工，沟通好育儿理念，这样才能两人都准备充足，有商有量，最大程度地避免后续的矛盾。

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