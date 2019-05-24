孩子便秘原因大盘点，不一定是疾病，还有可能是压力！

对一些孩子来说，排便或许是生活中必须面临的一个巨大问题。从出生起，很多孩子的大便就是非正常的、硬硬的一个小颗粒，这种情况称之为便秘。孩子们经常会因肚子痛而哭闹，每一次上厕所对他们来说都是痛苦的经历，而肠胃无法健康地运作似乎是一个死循环，父母对此也束手无策。别慌，育姐这就给大家排忧解难：

宝宝便秘的原因

正常情况下，婴儿一般一天会大便四次，而大一点的孩子一天大便两次，不过也有些健康的儿童每隔几天才大便一次。通常，硬的、疼痛感剧烈的或非常大的便便（经常堵塞厕所）就是便秘的症状。尽管观察孩子的排便习惯有些难堪（毕竟这有点恶心），但研究表明，三分之一的婴儿便秘通常会自愈，但大约二十分之一的婴儿会长期便秘并维持数周或更长时间。

有时孩子会因为一些不常见的情况而便秘，比如脊髓缺陷、乳糜泻（一种由吃麸质和类似蛋白质引起的自身免疫性疾病）、铅中毒或甲状腺疾病。一项研究报告称，有些牛奶也会导致高达70%的婴儿便秘，因此避免使用牛奶配方奶粉可以帮助这些孩子缓解便秘。当然，没有证据表明婴儿配方奶粉中的铁会导致便秘，这是一种常见的误解。

除此之外，国外儿科杂志曾经报道，一个3岁的男孩在看了一个电视广告后开始便秘，广告中马桶变成了一个怪物，马桶座变成了一个大嘴巴。于是他便害怕便盆会“抓住”他，他开始刻意不去上厕所。所以便秘也有可能是由孩子生活中的其他压力事件引起的，如与其他孩子或父母产生冲突。

一些专家还将消化问题归咎于膳食纤维不足、运动和饮水不足，但实际上改变孩子的饮食并不能如预期般马上见效。不过多吃富含纤维的食物，如李子或葡萄干可以缓解轻度便秘，但对于患有严重慢性疾病的儿童产生的效果不尽人意。

宝宝便秘严重怎么办

针对便秘严重的孩子，在孩子上厕所之前，你必须先帮他排空肥大的肠道，这对于便秘持续数周的儿童是非常有效的，通常医生会建议使用少量的泻药。

最初的疏通过程可能需要几周时间，其目的是逐渐清除结肠内积存的硬便。另外，许多患有慢性便秘的幼儿需要两个多月的强化泻药治疗才能有明显的效果。

如果泻药毫无帮助，这时就需要进行内镜检查，其中软镜是通过直肠插入结肠，医生以此来提取粪便。这项手术通常是在孩子处于麻醉状态时进行。

通过治疗，结肠可以恢复到正常的大小和形状。一般来说，儿科医生建议至少需要进行三个月的持续药物治疗，甚至一年以上，不过一年后部分儿童仍然不能完全康复，毕竟便秘是一种慢性疾病，治疗效果因人而异。

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