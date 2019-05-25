五步走，让孩子在运动中免受伤害！

现代人越来越喜爱运动，孩子们也是如此。虽说，孩子们在运动中不一定会扭伤和拉伤，但是他们确实很容易出现疼痛和伤口发炎，以及大大小小的淤青。在孩子们开始练习运动项目之前，家长可以做很多事情来保护他们免受伤害。毕竟，体育运动对孩子们是利大于弊的。以下是帮助孩子避免运动受伤的五种方法。

1.不要过早专攻一项运动

你的孩子可能在体操或足球方面表现出非凡的天赋，但是在他们生命中过早地专注于一项运动会导致重复性压力和过度使用等问题。长期做一项运动也会影响身体协调和神经发育，因为孩子们没有机会以不同的方式使用多个肌肉群。

在孩子们还在成长的早期阶段，我们希望确保他们以许多不同的方式发展运动技能。这样他们就可以更有活力地运动，生活得更健康。

那么，什么时候只进行一项运动比较安全呢？当然是在孩子进入青春期后，尤其是对于那些想要成为专项运动员的孩子，还应该保证他们每年至少有三个月的假期。这样不仅可以保护孩子们免受伤害，而且还可以防止他们精神崩溃。

2.选择合适的教练

许多孩子的运动项目都是父母推荐的，但他们不一定对此有深入的了解。因此在为孩子报名之前，最好多打听，听取各方的建议。一个好教练的指引非常重要，他会关心所有的参与者，给予每个孩子平等的关注。要知道，如果教练对最有天赋或强壮的孩子训练过猛，那么受伤的可能性会大大增加。

3.每天都需要休息和恢复的时间

每个人的身体都需要一定的休息时间来应对训练的需要，特别是那些还在成长的身体。

人们之所以容易受伤，是因为他们睡眠不足，营养不均衡，碳水化合物吸收不足。

如果你的孩子连着几天都在参加比赛，确保他们在比赛期间喝足够的水，吃营养丰富的饭菜和零食，并有充足的睡眠。如果他们的睡眠时间少于8小时，他们受伤的风险就会高出1.7倍。如果他们脱水严重，肌肉则会减少20%。

4.进行适当的热身

对成长中的运动员（尤其是女孩）来说，最常见的问题之一是ACL损伤（膝盖前十字韧带撕裂），它会让孩子无法再继续比赛，并增加以后患关节炎的风险。不过解决的方法很简单，而且几乎适用于男孩和女孩的每项运动——确保运动员在练习前要有10或15分钟进行适当的热身。无论年龄多大，突然用毫无准备的肌肉会给身体带来毁灭性的损伤。

5.确保孩子玩得开心

当一个孩子拖着受伤的脚去练习或者说他不舒服时，你需要格外注意了！这可能是一个典型的警告信号。

当孩子们开始把运动看成是一项必须完成的任务时，他们的身体就会开始崩溃。你必须确保孩子们是发自内心地想要运动，投入其中，并且在运动中收获快乐。

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