女性更容易偏头痛，尤其是当妈的！

偏头痛对女性的影响是男性的三倍，尤其在30岁和40岁（主要育儿阶段）的女性身上发生得最为普遍。事实上，超过四分之一的30岁以上女性都经历过偏头痛。研究表明，大多数患有偏头痛的妈妈由于头痛无法参加家庭活动，部分母亲表示，这种疾病使她们无法将精力放在孩子身上。而最为麻烦的是，一旦外出，比如在阳光明媚（太亮）的地方或在音乐会剧场（太大声），这些场所和环境都有可能会引发剧烈的头痛。虽然偏头痛没有完全治愈的方法，但通过采取一些措施可以尽量减缓症状。

找到触发原因

偏头痛可以由各种因素引起，从奶酪到红酒，再到天气（特别是炎热或暴风雨的天气，或者大气压变化时），再到某些气味，比如清洁用品和香水。更重要的是，患有偏头痛的大脑是敏感的，所以不规律的睡眠或进食，以及过重的压力，都可能使症状变得更加严重。不过只要确定了你的触发点，你就可以避免它们。每个人的触发原因都是不尽相同的，你需要对症下药才能有效地缓解症状。

调整生活方式

斯坦福大学最近的一项研究发现，保持良好的睡眠、运动、饮食和饮水习惯可以减少约50%的偏头痛发作频率，而在瑞典的一项研究表明，每周坚持做三次40分钟的运动与相关处方药在减少偏头痛发作频率方面具有同样的效果。更重要的是，人们在练习放松技巧（如冥想和深呼吸）时，就像服用预防性药物时一样，也对头痛会有一定的改善。

储备药物

如今市面上还没有能应对所有类型偏头痛的灵丹妙药，所以做一些个人的药物储备方案是很重要的。像布洛芬或阿司匹林这样的非处方止痛药可以缓解轻微的偏头痛，但是许多人在服用治疗血管和神经末梢的一类处方药后有更好的效果。然而，研究表明，如果服用药物太过频繁，则都会引起”反弹性”头痛（这种头痛会在药物用完后很快复发），那些迅速使头痛好转的药物会使你接下来长时间感觉更糟。

如果你每周有超过两天出现偏头痛，预防性药物（如托吡酯或普萘洛尔等β受体阻滞剂）可能会有所帮助。注意药物的副作用，你可能会出现包括肌肉无力、头晕和恶心等症状。另外，肉毒杆菌素也被证实可用于慢性偏头痛。

提前做准备

建议你提前准备一个”偏头痛工具包”，里面装满所有基本的工具药物、水瓶、冰袋、去除恶心感的生姜糖和风油精。

告诉孩子你的状况

选择一个你感觉良好的时间（没有人在头痛的时候能清楚地传达自己的想法），然后对孩子说：”当我有偏头痛的时候，我的头会疼，我的胃可能会觉得不舒服。我不想看到刺眼的灯光，听到巨大的噪音，但吃药和休息能够缓解我的疼痛。你可以给我一个拥抱，自己独自安静地玩耍。妈妈会没事的，不用担心。”这样能让孩子了解你的情况，他会逐渐学会自发地减轻你的负担。

尝试其他的治疗方法

你可以多了解一些自然疗法，比如针灸或进行持续地运动疗法。那么这些治疗值得你付出时间和金钱吗？针灸是没有副作用的治疗方法，还利于身体健康–许多研究表明，它能有效地减少偏头痛的频率。

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